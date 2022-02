Brie Larson e Jeremy Renner annunciano le loro serie per Disney+

Brie Larson e Jeremy Renner saranno coinvolti in due docuserie, che produrranno e dirigeranno per conto di Disney+.

Disney Branded Television ha annuncito una pioggia di novità e produzioni in preparazione per Disney+. Tra queste si segnalano due nuove serie tv prodotte e interpretate dalle star del Marvel Universe Brie Larson e Jeremy Renner.

Venezia 2016: Jeremy Renner sul red carpet di Arrival

Brie Larson produrrà e dirigerà la docuserie Growing Up, prodotta da Culture House. Ecco la descrizione ufficiale della Disney:

"Growing Up è un'innovativa docu-serie ibrida che esplora le sfide, i trionfi e le complessità dell'adolescenza attraverso dieci avvincenti storie di formazione. La serie utilizza film narrativi, sperimentali e documentaristici per seguire un individuo prescelto, di età compresa tra i 18 e i 22 anni, mentre racconta la propria storia. Il tutto per rappresentare un'ampia gamma di esperienze vissute, e offrendo al pubblico narrazioni emotivamente potenti che permettono uno sguardo coinvolgente sull'adolescenza e sui diversi ostacoli sociali, familiari e interni che i giovani devono affrontare nel loro percorso verso la scoperta e accettazione di sé. Ogni episodio di 30 minuti presenta un giovane, o "eroe", e la sua esperienza di crescita. Ogni episodio è ancorato da un'intervista profondamente personale che consente ai nostri eroi di guidarci attraverso la loro infanzia e adolescenza. Oltre a queste interviste, le rievocazioni cinematografiche creative aiutano a dare vita ai loro principali punti di svolta".

Brie Larson: lo strano outfit da escursionismo di Captain Marvel è virale (FOTO)

Jeremy Renner sarà invece al centro della serie Rennervartions, che produrrà insieme a Rory Millikin, Romilda De Luca, Andrew Fried, Dane Lillegard, Sarina Roma e Patrick Costello. Ecco la descrizione:

"Rennervations è una serie originale in quattro parti che svela la passione di Jeremy Renner per contribuire allo sviluppo delle comunità di tutto il mondo reinventando veicoli appositamente costruiti per soddisfare le esigenze di una comunità. Dietro il grande schermo, Jeremy è un appassionato di costruzioni creative e spera di usare questa abilità per cambiare la vita delle persone e ispirare gli altri a fare lo stesso".