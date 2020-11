Brie Larson: "Per tutta la vita mi sono sentita brutta"

Brie Larson si confessa in un'intervista in cui ammette di aver impiegato molto tempo per accettare se stessa visto che si sentiva brutta e inadeguata.

La star di Captain Marvel e Scott Pilgrim vs the World Brie Larson si è confessata ammettendo la mancanza di autostima che l'ha fatta sentire brutta e insoddisfatta del suo aspetto per tutta la sua vita.

Brie Larson

Parlando con W Magazine, Brie Larson ha spiegato: "Non credo che esista uno standard di bellezza. Ho lottato per tutta la mia vita col fatto di sentirmi brutta e inadatta. Mi ci è voluto molto tempo per essere a mio agio con me stessa. La cosa che mi ha dato sollievo è sapere che potevo essere ciò che volevo essere pur essendo me stessa. Mi spezza il cuore pensare a quelle persone che, nel mondo, non si sentono al sicuro nei loro corpi".

L'interprete di Carol Danvers nel Marvel Cinematic Universe prosegue: "Questo è il mio scopo nella vita: fare ciò che è in mio potere per permettere alle persone di esprimere se stesse ed essere esattamente ciò che vogliono essere sapendo di poter cambiare."

Da qualche tempo, Brie Larson ha lanciato un canale YouTube per connettersi con i suoi fan e per farsi conoscere meglio dal pubblico, in attesa di tornare a vestire i panni di Carol Danvers nell'MCU. Tra i futuri progetti si profila infatti la possibilità di rivederla in Captain Marvel 2.

