Brie Larson: "Ho sbattuto fuori di casa un fidanzato per giocare a Super Mario Galaxy"

Brie Larson ha rivelato di aver obbligato a uscire di casa il suo primo fidanzato perché stava cercando di finire Super Mario Galaxy e non voleva essere disturbata.

L'attrice premio Oscar ha condiviso l'aneddoto durante il suo primo video condiviso su YouTube in cui ha regalato qualche curiosità sul suo amore per i videogiochi.

Nel filmato che ha pubblicato online nella giornata di ieri, Brie Larson ha svelato quando è iniziato il suo amore per i videogiochi: "Avevo la Nintendo originale ed era il primo Super Mario, un gioco della Sirenetta e la pallavolo".

La sua passione ha però causato qualche problema con un suo ex quando è uscito Super Mario Galaxy per Wii: "Ho buttato fuori di casa il mio primo fidanzato perché stavo cercando di superare l'ultimo livello. Ha detto che stavo affrontando la situazione troppo seriamente. Quindi l'ho sbattuto fuori".

Brie, recentemente, si è lasciata conquistare dal mondo di Animal Crossing, gioco che le ha fatto compagnia durante questo periodo complicato trascorso senza poter lavorare su un set.

