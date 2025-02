Bridget Jones: Un amore di ragazzo, un tuffo sensuale con cagnolino nella clip esclusiva

Colpo di fulmine bagnato per la vedova Bridget Jones in Bridget Jones: Un amore di ragazzo, quarto capitolo della saga romantica, al cinema dl 27 febbraio.

Un toy boy in arrivo per la mitica Bridget Jones nel nuovo capitolo della saga, Bridget Jones Bridget Jones: Un amore di ragazzo, dal 27 febbraio al cinema con Universal Pictures. Facciamo la conoscenza del toy boy in questione nella clip esclusiva del film offerta da Movieplayer.it, dove vediamo l'aitante Leo Woodall che si ruffa vestito in una vasca per salvare un tenero cagnolino sotto gli occhi di Renée Zellweger.

Quarto capitolo del franchise tratto dai popolari romanzi di Helen Fielding, il film vede la texana Renée Zellweger di nuovo nei panni della pasticciona sognatrice, oggi vedova del suo Mark Darcy, ma pronta a riaprirsi all'amore.

Diretto da Michael Morris, Bridget Jones Bridget Jones: Un amore di ragazzo vede nel cast anche le star Hugh Grant, Chiwetel Ejiofor, Emma Thompson, Jim Broadbent, Gemma Jones, Isla Fisher e la giovanissima Nico Parker. Il film è prodotto per Working Title da Tim Bevan e Eric Fellner con Amelia Granger e Sarah-Jane Wright per Working Title, Renée Zellweger e Helen Fielding in veste di produttori esecutivi.

Che combina Bridget Jones?

Il sorriso di Renée Zellweger

Vedova del suo Mark Darcy da quattro anni, Bridget Jones è oggi una madre single, impegnata a crescere da sola Billy, di nove anni, e Mabel, di quattro. Aiutata dagli amici, compreso il suo ex capo e amante Daniel Cleaver (Hugh Grant), e pressata dalla sua seconda famiglia, da sua madre e la sua ginecologa Dr. Rawlings (Emma Thompson), Bridget torna a lavorare e prova persino a usare le app di incontri, dove presto viene corteggiata da un uomo più giovane e affascinante (Leo Woodall).

Nel tentativo di bilanciare lavoro, famiglia e amore, Bridget affronta il giudizio delle mamme perfette a scuola, si preoccupa per Billy che soffre per l'assenza del padre e si imbatte in una serie di incontri imbarazzanti con il razionale insegnante di scienze di suo figlio (Chiwetel Ejiofor) in una nuova scoppiettante avventura sentimentale.