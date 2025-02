Bridget Jones - Un amore di ragazzo, intervista a Renée Zellweger: "Mi sono ispirata a Harry Styles!"

Guardando il trailer di Bridget Jones - Un amore di ragazzo si potrebbe pensare a un capitolo eccessivamente superficiale delle avventure del personaggio creato da Helen Fielding, con la protagonista che, costretta ad affrontare la sua nuova vita senza Mr. Darcy (Colin Firth), si butta nelle app di incontri e perde la testa per un ragazzo molto più giovane. Invece il film, che vede la due volte premio Oscar Renée Zellweger riprendere questo ruolo iconico, è molto più interessante e stratificato di come appaia.

È vero, Mr. Darcy è morto (lo shock è grande, ce ne rendiamo conto), e sì, Bridget perde effettivamente la bussola per Roxster (Leo Woodall), ma, oltre a questo ritorno all'eccitazione dei primi appuntamenti, c'è molto di più nell'opera diretta da Michael Morris, in sala dal 27 febbraio e in anteprima al cinema il 14 febbraio. Ispirata all'esperienza personale della scrittrice, diventata vedova inaspettatamente, Bridget Jones 4** racconta in modo leggero e divertente temi profondi come il lutto, la perdita, il non sentirsi più in grado di partecipare alla vita sociale.

Come le dice il padre Colin (Jim Broadbent): "Non è sufficiente sopravvivere: bisogna vivere. Promettimi che lo farai". Un ottimo consiglio. La protagonista l'avrà seguito? Ce lo racconta l'attrice nella nostra intervista, tra la filosofia di "abbracciare il caos", il dramma moderno del ghosting e i suoi passi di danza.

Bridget Jones - Un amore di ragazzo: intervista a Renée Zellweger, Chiwetel Ejiofor e Leo Woodall

Bridget Jones: Un amore di ragazzo è sorprendentemente commovente. Ma seguire il consiglio di papà Jones non è facile. Come si fa?

Renée Zellweger: "È vero, non è facile. Lo si fa in modo imperfetto! Penso che l'ottimismo di Bridget e il fatto che stia trovando la sua strada sia qualcosa che è familiare a tutti noi. Credo che, a questo punto della vita, tutti abbiano familiarità con la perdita e il dolore. E sono contenta che il film esplori in modo sostanziale questi temi. Bridget è fonte di ispirazione perché nonostante il dolore, guarda al futuro, fa del suo meglio e va avanti. Penso che questo, in un certo senso, dia speranza a tutti".

Abbracciare il caos: lo dice Emma Thompson

In Bridget Jones 4 ritroviamo il redivivo Daniel di Hugh Grant e anche la dottoressa Rawlings, la ginecologa interpretata da Emma Thompson. Anche lei dà un consiglio alla protagonista: quello di "abbracciare il caos". Ha ragione? Zellweger: "Quando Emma Thompson parla bisogna ascoltarla: anche questo è un buon consiglio!".

Per Leo Woodall: "Sì, è un ottimo consiglio. Ne ha anche un altro: non fare l'idiota! Penso che la caratteristica principale di Bridget, come personaggio, sia proprio questa: il saper navigare in un mare di caos. È fonte di ispirazione: ti fa metabolizzare tutto e andare avanti. Quando esci dalla sala pensi: posso farcela". Per Chiwetel Ejiofor invece: "Non ci sono linee rette in natura. Purtroppo questa non è una mia frase, ma tutto è caotico. Le linee, i confini delle cose, sono creati dall'uomo. Non esistono in natura. Quindi accettare il caos fa parte del gioco: deve far parte del nostro modo di vivere. L'idea che non possiamo fare qualcosa, o che possiamo evitare il caos, è solo una fantasia. Una costruzione mentale".

Bridget Jones e il ghosting

Abbracciando una "diavoleria moderna" come le app di incontri, Bridget in questo film fa esperienza anche di una piaga dei nostri tempi: il ghosting. Ovvero sparire improvvisamente a livello multimediale: niente risposte sui social, niente messaggi o telefonate. Il nulla. Solo un silenzio assordante. Perché le persone si comportano così? A quanto pare anche Zellweger non ne è immune: "Mi sono persa l'esperienza delle app di appuntamenti, ma se qualcuno non mi risponde va bene lo stesso, perché ho troppe cose da fare. E se l'ho fatto io non è stato di proposito: se non ho mandato un messaggio è solo perché non ne ho avuto occasione. Risponderò: promesso! Mamma, ti richiamo più tardi".

Per Ejiofor invece: "Dipende da quale sia il lasso di tempo per il ghosting. Può darsi che alcune persone siano semplicemente lente. Prendetevi il vostro tempo. Magari non sono cattive, sono solo distratte. In alcuni casi invece può essere utile: ghostare uno stalker lo è molto".

Le scene di ballo

In questo quarto film Bridget Jones ha diverse scene di ballo. E, bisogna ammetterlo, anche se l'idea è di farla sembrare buffa, Renée Zellweger, che, ricordiamolo, ha vinto il suo primo Oscar per il ruolo di Roxie Hart nel musical Chicago, ha sempre un certo groove. Ecco a chi si è ispirata per queste mosse: "Ho rubato tutto a Harry Styles! E penso che lui, a sua volta, sia stato influenzato da Mick Jagger. Quindi penso che il risultato sia un ibrido tra loro due. Sì: il ballo solista di Bridget è un ponte tra Mick Jagger e Harry Styles".