FolleMente domina ancora il box office italiano, nono incasso dell'anno con 9 milioni

Continua a macinare incassi su incassi FolleMente, nuova commedia di Paolo Genovese che si conferma leader del box office italiano per il secondo weekend consecutivo. Altri 3,7 milioni di incassi e quasi 450.000 presenze portano il film a un totale di 9 milioni, facendolo diventare il nono miglior incasso della stagione. Grande successo per il film che racconta l'evoluzione di una coppia e delle numerose personalità che l'accompagnano nel suo cammino, come potete scoprire nella nostra recensione di FolleMente.

Una sorridente Renée Zellweger

Dall'amore italiano all'amore inglese, i fan italiani hanno accolto a braccia aperte l'arrivo del nuovo capitolo della saga di Bridget Jones, Bridget Jones: Un amore di ragazzo. Debutto da 957.000 euro in 406 sale e 109.798 presenze per la pellicola capitanata da Renée Zellweger, che torna a raccontare le peripezie della pasticciona Bridget Jones, oggi vedova e madre sola che si lascia andare a una relazione con un uomo molto più giovane.

Altro debutto al terzo posto per l'horror psicologico a sfondo religioso Heretic, che ci offre l'ennesima grande performance della star britannica Hugh Grant. Appena 582.000 euro di incassi in 282 sale dimostrano che nelle sale italiane, per il momento, il film è passato quasi inosservato. Speriamo recuperi nelle prossime settimane.

Una scena di Paddington in Perù

Paddington in Perù, terza avventura dell'orso amante della marmellata, scende in quarta posizione. Altri 563.000 euro portano la pellicola per famiglie a un totale di 1,6 milioni. Basato sulla serie di libri per bambini dell'autore britannico Michael Bond, Paddington ha sempre avuto molto successo tra il pubblico straniero e il terzo capitolo della saga Sony non fa eccezione. Finanziato da StudioCanal per 90 milioni di dollari, Paddington in Perù ha incassato a oggi oltre oltre 164 milioni a livello globale.

Harrison Ford è Hulk Rosso

Calo rapido per Captain America: Brave New World. A tre settimane dall'uscita il cinecomic Marvel incassa solo 544 mila euro per un totale di 5,5 milioni. Numeri non da strapparsi i capelli, ma che confermano comunque l'interesse del grande pubblico nei confronti dei supereroi, anche se la pellicola interpretata da Anthony Mackie e dal veterano Harrison Ford non sfonda come i più fprtunati predecessori.