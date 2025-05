Bridget Jones - Un amore di ragazzo, Io sono ancora qui, We live in time e i voti homevideo di maggio 2025

Le uscite Blu-ray di maggio 2025 con le recensioni di Bridget Jones - Un amore di ragazzo, Io sono ancora qui, We live in time - Tutto il tempo che abbiamo, September 5 - La diretta che cambiò la storia, Città d'asfalto, Pino Daniele - Nero a metà.

Il maggio 2025 è stato davvero un mese ricco per l'homevideo. Oltre ad altre uscite di maggior impatto che sono state già oggetto di nostri approfondimenti come le edizioni 4K UHD di Captain America: Brave New World, Babygirl, Mickey 17 e Better Man, solo per citarne alcune (e altre ancora come A Complete Unknown, Strange Darling e The Alto Night le tratteremo nei prossimi giorni), il mese ha offerto in ambito homevideo molte altre uscite interessanti che esamineremo nella nostra rubrica mensile, a partire da Bridget Jones - Un amore di ragazzo, ultimo capitolo di una saga romantica di successo.

Renée Zellweger è ancora una volta Bridget Jones

Continueremo poi con Io sono ancora qui, premiato con l'Oscar come miglior film straniero, mentre We Live in Time - Tutto il tempo che abbiamo è un'intensa e commovente storia d'amore con Florence Pugh e Andrew Garfield. Spazio poi a September 5 - La diretta che cambiò la storia su una celebre trasmissione tv durante le tragiche Olimpiadi del 1972, quindi si prosegue Città d'asfalto, con Sean Penn impegnato in ambulanza per le strade di New York. Chiusura con Pino Daniele - Nero a metà, documentario-omaggio in occasione del decimo anniversario dalla morte del cantautore partenopeo.

Bridget Jones: Un amore di ragazzo: la recensione del blu-ray

Il blu-ray di Bridget Jones - Un amore di ragazzo

IL FILM. Renée Zellweger ritorna in un ruolo divenuto iconico della commedia romantica. Nel nuovo capitolo del franchise di successo, Bridget Jones: Un amore di ragazzo, la protagonista è vedova e madre single con due figli, e deve destreggiarsi tra le tribolazioni del lavoro, della maternità e di uno stato di limbo emotivo che la blocca. La vita sembra rinascere quando inizia una storia da un uomo molto più giovane e affascinante, ma poi forse l'amore prenderà strade diverse.

Renée Zellweger con Leo Woodall

IL BLU-RAY. Bridget Jones: Un amore di ragazzo è disponibile in homevideo con il blu-ray distribuito da Plaion. Ottimo il video, mentre l'audio (Dolby Digital Plus 7.1 per l'italiano e True HD 7.1 per l'inglese) non ha un grande ruolo in una commedia romantica basata sui dialoghi, peraltro perfetti, ma musica e colonna sonora sono fondamentali in alcuni momenti e qui il reparto sfodera vivacità, calore ed energia da tutti i diffusori. Solo discreti gli extra. Troviamo quattro scene eliminate (totale 7 minuti), a seguire Back to Bridget (5') con le riflessioni di Renée Zellweger sul personaggio, poi Bridget 4.0 - The Making of (6 e mezzo) che è in pratica un dietro le quinte, infine Mad about the boys (5') su vecchi e nuovi personaggi maschili attorno a Bridget.

DA NON PERDERE. Il video è molto accattivante e riesce a riprodurre bene il coloratissimo mondo di Bridget Jones, tra porte gialle, pareti multicolori, abiti vivaci e tonalità sempre vibranti. Notevole la cura per il dettaglio, favorita da una fotografia luminosa, anche se nelle poche scene scure il nero è un po' invadente. I primi piani sono sempre ricchi di particolari, ma anche gli abiti e le ambientazioni offrono sempre una definizione che permette una visione piacevole e appagante.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 7,5 - Extra: 6,5

Io sono ancora qui: la recensione del blu-ray

Il blu-ray di Io sono ancora qui

IL FILM. Vincitore dell'Oscar come Miglior film internazionale e tratto dall'omonimo libro di memorie di Marcelo Rubens Paiva, che racconta la scomparsa di suo padre, desaparecido durante la dittatura militare brasiliana degli anni '70. Io sono ancora qui è un'avvincente e drammatica ricostruzione di un fatto vero firmata da Walter Salles. La protagonista Fernanda Torres è stata premiata ai Golden Glbes come Miglior attrice in un film drammatico.

Fernanda Torres è la protagonista di Io sono ancora qui

IL BLU-RAY. Io sono ancora qui è disponibile in homevideo anche in alta definizione grazie al blu-ray targato Eagle Pictures. Il video trasmette molto bene le atmosfere opprimenti, cupe e sporche del film, ma paga questo look negli interni più scuri, caratterizzati da una certa rumorosità e da un quadro non sempre nitido e a volte pastoso. Il dettaglio però resta sempre molto buono e il croma è perfettamente aderente all'epoca dei fatti. Negli extra solo il trailer.

DA NON PERDERE. L'audio, presente con le tracce DTS HD 5.1 italiana e originale, offre un ascolto avvincente e claustrofobico, perché pur non essendo di fronte a scene di azione, in ogni piccolo rumore come anche nei mezzi dei militari e nelle strade, si percepisce la sensazione di oppressione del regime militare. Gli effetti coinvolgono in modo avvolgente tutti i diffusori, come anche le musiche.

I VOTI: Video: 7 - Audio: 8 - Extra: 4

We Live in Time - Tutto il tempo che abbiamo: la recensione del blu-ray

Il blu-ray di We live in time - Tutto il tempo che abbiamo

IL FILM. Un'intensa e commovente storia d'amore diretta da John Crowley con protagonisti Florence Pugh e Andrew Garfield. In We Live in Time - Tutto il tempo che abbiamo, attraverso instantanee della loro vita, si racconta la storia di Almut, una chef in ascesa, e Tobias, appena uscito da un divorzio. A un certo punto però, nel loro percorso per diventare una famiglia, arriverà una notizia drammatica, in seguito alla quale impareranno ad apprezzare ogni attimo del loro amore.

Florence Pugh e Andrew Garfield in una scena del film

IL BLU-RAY. We Live in Time - Tutto il tempo che abbiamo è disponibile in homevideo con il Blu-ray targato Plaion Pictures, prodotto tecnicamente buono ma povero di extra, visto che c'è solamente il trailer. Il punto di forza è il video, ma anche l'audio in DTS HD 5.1 fa il suo dovere: se gran parte del film è basata sui dialoghi, peraltro perfetti e dal timbro deciso, ci sono momenti, soprattutto nell'entrata della musica, in cui sale il livello emotivo e il reparto si fa trovare pronto con buon utilizzo dei diffusori.

DA NON PERDERE. Come detto il video è però il reparto più convincente, grazie a un quadro sempre nitido e pulito, dotato di un ottimo dettaglio su tutti i piani e con un buon senso di profondità. Il croma dal canto suo è capace di adeguarsi agli stati d'animo dei protagonisti, con momenti più caldi da commedia romantica che si alternano a quelli più freddi e più consoni a un dramma.

I VOTI: Video: 8 - Audio: 7 - Extra: 4

September 5 - La diretta che cambiò la storia: la recensione del blu-ray

Il blu-ray di September 5

IL FILM. Avvincente dramma storico candidato ai Golden Globe come Miglior film e ai Premi Oscar per la Miglior sceneggiatura, September 5 - La diretta che cambiò la storia è ambientato durante le Olimpiadi di Monaco del 1972 e ripercorre la trasformazione improvvisa del team televisivo di ABC Sports, costretto a passare da una tranquilla copertura sportiva alla cronaca drammatica in tempo reale del sequestro degli atleti israeliani da parte di un gruppo terroristico palestinese.

Momenti convulsi nello studio televisivo

IL BLU-RAY. September 5 - La diretta che cambiò la storia è arrivato in homevideo anche nel blu-ray targato Plaion Pictures, prodotto tecnicamente valido ma completamente privo di contenuti speciali. Convincente il video, che presenta un look fedele al girato e adatto alle atmosfere degli studi televisivi anni Settanta, con una discreta grana, croma un po' desaturato, molti giochi di luce e ombre e comunque un buonissimo dettaglio in ogni circostanza.

DA NON PERDERE. Sorprendente l'audio italiano in Dolby Digital 5.1, che regala una bella atmosfera di concitazione negli studi tv attraverso telefoni, pulsanti e radio trasmittenti, tutte cose che assieme alla colonna sonora rivelano un audio effervescente. Spettacolari poi i passaggi degli elicotteri nella parte finale, prima sentiti dall'interno e poi dall'esterno dello studio con efficaci panning. Ancora più spettacolare il Dolby True HD 7.1 inglese.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 8 - Extra: 2

Città d'asfalto: la recensione del blu-ray

IL blu-ray di Città d'asfalto

IL FILM. Ispirato a un romanzo di Shannon Burke, Città d'asfalto è un film diretto da Jean-Stéphane Sauvaire che trasporta lo spettatore nelle strade più oscure e violente di New York, seguendo le vicende di un giovane paramedico alle prime armi interpretato da Tye Sheridan e del suo esperto mentore Gene Rutovsky (Sean Penn). I due sono impegnati su un'ambulanza del Dipartimento dei Vigili del Fuoco a Brownsville, Brooklyn, e il giovane scoprirà il fascino e l'alienazione di un lavoro che oscilla tra paura e compassione.

Sean Penn e Tye Sheridan in una scena del film

IL BLU-RAY. Città d'asfalto è disponibile in homevideo nel blu-ray (ma all'interno della confezione c'è anche il DVD) distribuito da Plaion Pictures. Un prodotto completamente privo di extra ma eccellente sul piano tecnico, a partire da un video notevole capace di gestire le atmosfere allucinanti delle strade notturne di New York e le luci intense fra ambulanze, sirene e insegne ella città. Il tutto con un quadro che si mantiene sempre compatto e sfodera un dettaglio incisivo in ogni circostanza, anche nelle scene più scure o caotiche.

DA NON PERDERE. L'audio, presente nelle tracce DTS HD 5.1 sia in italiano che in originale, assicura un'esperienza formidabile perché nelle sequenze più frenetiche si viene trascinati in un vortice di caos tra sirene ululanti, clacson, urla e tanta concitazione. Si è circondati da diffusori sempre precisi e con una direzionalità chirurgica e tanta energia, amplificata dagli interventi del sub.

I VOTI: Video: 8 - Audio: 8,5 - Extra: 2

Pino Daniele - Nero a metà: la recensione del blu-ray

Il blu-ray di Pino Daniele - Nero a metà

IL FILM. In occasione del decimo anniversario dalla morte del cantautore partenopeo, il documentario Pino Daniele - Nero a metà diretto da Marco Spagnoli ha voluto celebrare la vita e la carriera del celebre artista. Attraverso interviste con amici, collaboratori e musicisti come Tullio De Piscopo, Tony Esposito, Enzo Avitabile e Teresa De Sio, viene offerto uno sguardo intimo e profondo sull'uomo dietro l'artista, esplorando il suo stretto legame con Napoli e la sua capacità di innovare continuamente il panorama musicale italiano.

James Senese in una scena del documentario

IL BLU-RAY. Pino Daniele - Nero a metà è disponibile in homevideo anche con una bella edizione blu-ray a due dischi, con il secondo dedicato ai contenuti speciali e all'interno un booklet. Sul blu-ray possiamo intanto già apprezzare un buon video, che ovviamente è dettagliato e nitido nelle recenti interviste, ma anche gli spezzoni del passato, pur a tratti sporchi e meno definiti, mantengono comunque una loro egregia compattezza. Funziona anche l'audio in DTS HD 5.1, con parlati cristallini e un'efficace e pulita riproduzione delle canzoni di Pino Daniele e delle esibizioni degli artisti che lo omaggiano.

DA NON PERDERE. Corposi gli extra, senza dimenticare il booklet di 20 pagine all'interno. Già sul blu-ray troviamo le esibizioni di Andrea Radice, Chiara Iannicello, Fausta Vetere, Mauro di Domenico e Gabriele Esposito, tutte di circa 2 minuti ciascuna. Sul disco DVD tutto riservato agli extra altri 107 minuti di materiale. Troviamo le interviste a Enzo Avitabile (15'), Enzo Gragnaniello (12' e mezzo), James Senese (24' e mezzo), Teresa De Sio (3' e mezzo), Tony Esposito (14'), Tullio De Piscopo (24') e Viola Ardone (12'), piu un'esibizione di Enzo Gragnaniello (2' e mezzo).

I VOTI. Video: 7 - Audio: 7,5 - Extra: 8