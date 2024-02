Bridget Jones, il quarto film è confermato: riprese a maggio

Il Daily Mail ha confermato la produzione del quarto capitolo del franchise di Bridget Jones, ad otto anni di distanza dall'ultimo film, Bridget Jones's Baby. L'attrice premio Oscar Renée Zellweger presterà nuovamente il volto al personaggio che l'ha lanciata tra le star di Hollywood.

I protagonisti de Il diario di Bridget Jones

"C'era un po' d'incertezza sul suo avvio ma il film sta arrivando. Bridget è tornata ed è pronta a conquistare Londra. Le riprese sono già in fase di pianificazione e tutta la pre-produzione è stata organizzata" si legge sul tabloid britannico.

Inizio in primavera

La star protagonista è pronta a tornare:"Renée è entusiasta di riportare Bridget sullo schermo. Adora così tanto il personaggio. Ci si aspetta che la febbre di Bridget Jones travolga Londra questa primavera".

Nel cast dovrebbero tornare anche Colin Firth e Hugh Grant, nei rispettivi ruoli di Mark Darcy e Daniel Cleaver. Nonostante nel terzo film venga annunciata la morte di Daniel, sul finale viene mostrato un articolo di giornale che riporta il suo ritrovamento in vita. Nel quarto libro di Helen Fielding, Mad About the Boy, anche il personaggio di Mark Darcy è morto ma non è detto che il film segua fedelmente la trama del libro. Secondo indiscrezioni, Renée Zellweger starebbe cercando alloggio nella capitale britannica insieme al compagno Ant Anstead per il periodo delle riprese.

Renée Zellweger ha interpretato Bridget Jones nei tre film del franchise: Il diario di Bridget Jones (2001), Che pasticcio, Bridget Jones! (2004) e Bridget Jones's Baby (2016).