Bridgerton: il trailer della serie Netflix prodotta da Shonda Rhimes

Bridgerton è la prima serie prodotta da Shondaland, la casa di produzione della veterana Shonda Rhimes, per Netflix e online è stato condiviso il primo teaser trailer del progetto che debutterà in streaming il 25 dicembre.

Il video mostra i protagonisti mentre leggono ciò che scrive Lady Whistledown dei segreti e degli scandali dell'alta società quando sta per iniziare la stagione mondana e le ragazze cercano di conquistare i potenziali mariti.

La serie Bridgerton è stata creata da Chris Van Dusen, collaboratore da tempo di Shonda Rhimes con cui ha realizzato anche Scandal, Grey's Anatomy e Private Practice.

Il progetto è stato creato basandosi sui bestseller scritti da Julia Quinn e proporrà un mix di romanticismo, scandali e approccio arguto a tematiche come amicizie e amore.

La serie è romantica, scandalosa e arguta, oltre a celebrare l'eternità di amicizie durature, famiglie che trovano la loro strada e la ricerca di un amore che conquisti tutto.

Locandina di Bridgerton

La serie è interpretata da Phoebe Dynevor, Regé-Jean Page, Golda Rosheuvel, Jonathan Bailey, Luke Newton, Luke Thompson, Claudia Jessie, Nicola Coughlan, Ruby Barker, Sabrina Bartlett, Ruth Gemmell, Adjoa Andoh, Polly Walker, Bessie Carter e Harriet Cains.

La sinossi ufficiale di Bridgerton anticipa:

Bridgerton segue le vicende di Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), la figlia maggiore della potente famiglia Bridgerton mentre fa il suo debutto nel competitivo mercato matrimoniale di Regency London. Sperando di seguire le orme dei suoi genitori e trovare il vero amore, le prospettive di Daphne inizialmente sembrano non essere messe in discussione. Mentre suo fratello maggiore inizia a escludere i suoi potenziali corteggiatori, il foglio dello scandalo dell'alta società scritto dalla misteriosa Lady Whistledown pone Daphne sotto una cattiva luce. Entra in gioco il desiderabile e ribelle Duca di Hastings (Rege-Jean Page), scapolo impegnato e considerato match ideale dalle mamme delle debuttanti. Nonostante i due affermino di non volere nulla di ciò che l'altro ha da offrire, la loro attrazione è innegabile e le scintille volano mentre si trovano impegnati in una crescente battaglia di ingegni e mentre affrontano le aspettative della società per il loro futuro.