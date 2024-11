Bridgerton, Jonathan Bailey: "Tornerò sempre nello show"

Jonathan Bailey si è espresso sul suo futuro in Bridgerton. Il protagonista della seconda stagione ha confermato, durante un'intervista al Late Night with Seth Meyers giovedì, che tornerà per la quarta stagione della serie di successo di Netflix.

Bailey, che interpreta il visconte Anthony Bridgerton nella serie prodotta da Shonda Rhimes, ha detto che "si riunirà alla famiglia la prossima settimana".

Bridgerton 4: ecco chi interpreterà Sophie Beckett, l'interesse amoroso di Benedict

Le parole di Jonathan Bailey e i dettagli della quarta stagione

"Cambia ogni anno, sai, ogni due anni", ha detto l'attore, riferendosi alla rotazione del cast principale dello show. Bailey ha recitato insieme a Simone Ashley come coppia protagonista della seconda stagione della serie, riprendendo i loro ruoli nella terza stagione, guidata da Nicola Coughlan e Luke Newton. Ha aggiunto: "È una cosa incredibile di cui far parte".

Bailey ha anche mostrato un po' di affetto per il suo fratello sullo schermo, Luke Thompson, e per l'aggiunta al cast della quarta stagione, annunciata di recente, Yerin Ha. La quarta stagione di Bridgerton seguirà la storia d'amore della coppia, sulla falsariga delle stagioni precedenti. "Ci sarà molto spazio per l'ingresso di nuove persone e Luke e Yerin saranno fantastici, quindi tornerò sempre a salutarli. Tornerò sempre nello show", ha dichiarato l'attore.

Secondo la logline, la quarta stagione di Bridgerton "si concentra sul secondogenito bohémien Benedict. Nonostante i suoi fratelli maggiori e minori siano entrambi felicemente sposati, Benedict è restio a sistemarsi". Tuttavia, quando incontra una misteriosa Lady in Silver al ballo in maschera di Violet Bridgerton (Ruth Gemmell), tutto cambia - e Anthony (Bailey) e Colin non potrebbero essere più orgogliosi. La prossima stagione adatterà La proposta di un gentiluomo di Julia Quinn, il terzo libro della sua serie di romanzi, e arriverà su Netflix tra almeno altri due anni.

L'attore 36enne è attualmente impegnato nel tanto pubblicizzato press tour per l'atteso adattamento cinematografico di Wicked di John M. Chu. Bailey interpreta l'affascinante e carismatico Fiyero, originariamente interpretato dall'attore di Broadway Norbert Leo Butz nel musical teatrale. Wicked - che è stato un successo di Broadway negli ultimi vent'anni - è un prequel de Il mago di Oz, che segue l'improbabile amicizia tra Elphaba (interpretata da Cynthia Erivo) e Glinda (Ariana Grande) mentre frequentano la Shiz University nel Paese di Oz.