Bridgerton: i fan potranno trascorrere la notte nella tenuta del duca di Hastings

I proprietari di Castle Howard, location usata per le scene ambientate nella tenuta del duca di Hastings, hanno annunciato che presto si potrà trascorrere la notte nel castello, per la gioia dei fan di Bridgerton.

I fan di Bridgerton potranno affittare per una notte Castle Howard, la spettacolare location usata per le scene ambientate nella tenuta del duca di Hastings, interpretato da Regé-Jean Page, nella prima stagione della serie Netflix.

La residenza è situata nella contea del North Yorkshire, a metà strada tra Londra ed Edimburgo, ed è stata progettata dal'architetto John Vanbrugh in età barocca.

La location usata per Bridgerton

Castle Howard è una delle più grandi residenze private del Regno Unito ed è stata in parte ricostruita dopo che un incendio nel 1940 aveva causato dei danni ingenti.

Nicholas e Victoria Howard sono i proprietari del castello e, dopo aver permesso alla produzione di Bridgerton di compiere le riprese della serie, hanno annunciato che hanno intenzione di affittare molte delle stanze a disposizione.

Il duca di Hastings in Bridgerton

In un'intervista rilasciata al Wall Street Journal, i due coniugi hanno spiegato che trascorrono l'80% del loro tempo nella tenuta, nella trentina di stanze che compongono l'ala est, prima di aggiungere: "C'è sempre bisogno di fare qualcosa, la manutenzione è enorme. Da un lato vivi in officina ma dall'altro in un'opera d'arte".

I costi ingenti affrontati dai proprietari

Il restauro di alcune parti del castello, tra cui la Tapestry Drawing Room, è costato oltre 500 mila sterline ed è durato circa sei anni. Per cercare di recuperare in parte i costi verranno messi all'asta dei beni preziosi di proprietà della famiglia, tra cui la collezione di animali di Fabergé.

Tra i prossimi progetti c'è inoltre quello di permettere agli ospiti di alloggiare nel castello, oltre che di visitarne le stanze e i giardini, visita che ha un prezzo, attualmente, di 27 sterline.