Bridgerton 4: Penelope ed Eloise di nuovo insieme nelle foto degli episodi inediti

I fan di Bridgerton dovranno attendere prima di vedere gli episodi della stagione 4, ma il sito di Entertainment Weekly ha condiviso alcune nuove foto. Gli scatti ritraggono insieme le due amiche Penelope ed Eloise che, nei capitoli precedenti della storia hanno avuto qualche problema che ha messo a rischio il loro legame, tra bugie e segreti.

La situazione delle amiche

Nella stagione 3 di Bridgerton, infatti, Eloise aveva litigato con Penelope dopo aver scoperto che l'amica era Lady Whistledown. Il personaggio interpretato da Claudia Jessie, inoltre, non approvava il fatto che suo fratello fosse all'oscuro della situazione, nonostante avesse iniziato una relazione con Penelope.

Al termine della stagione che ha avuto come star Nicola Coughlan, Eloise faceva pace con l'amica, ma decideva comunque di partire con destinazione Scozia insieme a Francesca (Hannah Dodd).

La nuova foto mostra i personaggi di Nicola e Claudia di nuovo insieme e sorridenti. La showrunner Jess Brownell ha inoltre dichiarato che i fan delle due giovani saranno particolarmente felici per le prossime puntate in cui le ragazze saranno più legate che mai e la loro amicizia sarà ancora più profonda.

Bridgerton 4: Claudia Jessie e Nicola Coughlan in una foto della serie

I nuovi personaggi

Nella seconda immagine pubblicata dal magazine si possono invece vedere le sorelle Li, Rosamund (Michelle Mao) e Posy (Isabella Wei), sorellastre di Sophie Baek (Yerin Ha). Le ragazze faranno il loro debutto in società e la madre (Katie Leung) le ha cresciute per essere le perfette debuttanti. Brownell ha aggiunto che Rosamund sarà molto simile alla madre, mentre Posy è una sognatrice e spesso poco seria, scatenando la disapprovazione della madre.

Bridgerton 4: Florence Hunt, Claudia Jessie, Michelle Mao e Isabella Wei in una foto della serie

Benedict si avvicinerà a Sophie, rimanendo affascinato dalla giovane durante un ballo in maschera. La ragazza, tuttavia, non sarà come Cenerentola, ma particolarmente determinata e in grado di muoversi in modo sicuro nella società, prendendo un po' alla sprovvista il membro della famiglia Bridgerton al centro della trama delle prossime puntate.

Il nuovo capitolo della storia, che sarà composto da otto episodi, è diretto da Jess Brownell. La serie, tra i grandi successi di Netflix, è prodotta da Brownell, Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica e Chris Van Dusen.