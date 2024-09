Bridgerton 4: ecco chi interpreterà Sophie Beckett, l'interesse amoroso di Benedict

È ufficiale. Netflix ha confermato che Yerin Ha si unirà al cast della quarta stagione di Bridgerton come interesse amoroso per Benedict Bridgerton (Luke Thompson). Come già riportato sotto forma di rumor tempo fa, Ha interpreterà Sophie Baek (Beckett nella serie di libri), protagonista di una straordinaria storia d'amore con Benedict nel romanzo di Julia Quinn La proposta di un gentiluomo, su cui si baserà la quarta stagione.

Lo streamer ha anche svelato un primo teaser con Ha nei panni di Sophie. Guardatelo qui sotto.

Ha è nota soprattutto per il suo ruolo nell'adattamento live-action di Halo. È inoltre prevista la sua partecipazione alla serie prequel di Max, Dune: Prophecy, che arriverà sullo streamer a novembre. Tra i suoi altri crediti figurano diversi show australiani e un film horror indipendente intitolato Sissy.

Di cosa tratterà Bridgerton 4?

Secondo la logline ufficiale di Netflix: "La quarta stagione di Bridgerton si concentra sul secondogenito bohémien Benedict. Nonostante i suoi fratelli maggiori e minori siano entrambi felicemente sposati, Benedict è restio a sistemarsi - fino a quando non incontra un'accattivante Dama in Argento al ballo in maschera di sua madre".

Your Sophie has finally arrived. Please welcome Yerin Ha to Bridgerton Season 4! pic.twitter.com/sHZMZIPhTD — Netflix (@netflix) September 11, 2024

La Dama in Argento è Sophie. Nel romanzo, è la figlia di un conte e di una delle sue cameriere. Sebbene sia stata cresciuta in casa sua per senso di responsabilità, egli non l'ha mai rivendicata come sua parente e le ha permesso di subire un'educazione piuttosto problematica per mano della matrigna e delle sorellastre.

Sebbene la ricerca di un partner amoroso da parte di Benedict sia l'argomento del terzo romanzo, la serie TV ha cambiato l'ordine e la terza stagione ha adattato il quarto libro, Un uomo da conquistare, che mette in luce la storia d'amore tra Colin Bridgerton, interpretato da Luke Newton, e Penelope Featherington, interpretata da Nicola Coughlan.

Bridgerton: Penelope e Colin in una scena della stagione 3

Il casting di Sophie era molto atteso, anche prima che Netflix confermasse a luglio che la quarta stagione sarebbe stata incentrata sulla storia d'amore tra lei e Benedict.

La fine del finale della terza stagione ha lasciato intendere che l'inizio della storia d'amore di Benedict potrebbe essere imminente, poiché Eloise (Claudia Jessie) - che è in partenza per la Scozia con Francesca - promette di tornare in tempo per il famoso ballo in maschera della madre. La scena ha scatenato molte speculazioni, poiché è lì che Sophie e Benedict si incrociano per la prima volta.