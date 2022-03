Bridgerton: India Amarteifio sarà la regina Charlotte nella serie prequel

L'attrice India Amarteifio interpreterà la Regina Charlotte nella serie prequel di Bridgerton in fase di sviluppo per Netflix.

La serie prequel di Bridgerton ha trovato la sua protagonista: India Amarteifio sarà infatti l'interprete della Regina Charlotte.

Il progetto è in fase di sviluppo per conto di Netflix e attualmente sembra sia stato completato il cast.

Lo spinoff di Bridgerton racconterà laa storia dell'ascesa al potere di Charlotte e di come il matrimonio con Re George abbia dato vita a una grandiosa storia d'amore e a un cambiamento culturale.

India Amarteifio sarà la giovane sovrana, mentre Corey Mylchreest interpreterà Re George. Golda Rosheuval, che è la Regina Charlotte in Bridgerton, apparirà inoltre negli episodi con Adjoa Andoh (Lady Danbury) e Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton). Arsema Thomas sarà invece Lady Danbury da giovane.

Charlotte si ritrova fidanzata con il re contro il suo volere e arriva a Londra per rendersi conto che non è quello che si aspettavano i reali. La ragazza, mentre impara a muoversi nel mondo del palazzo e a gestire l'imprevedibile consorte, diventa una delle regine più indimenticabili dell'Europa.

Michelle Fairley sarà invece la Principessa Augusta, determinata a mantenere il potere della famiglia e a tenere il figlio al potere in una società alle prese con i cambiamenti.

Corey Mylchreest interpreterà l'affascinante, carismatico e misterioso re George che si ritrova a condividere gli spazi, e il letto, con la sua nuova moglie e ad affrontare i demoni presenti nella sua mente.

Arsema Thomas sarà Agatha Danbury, alle prese con un marito molto più vecchio di lei, e che usa l'arrivo di Charlotte per farsi strada nella società.

Nel cast anche Sam Clemmett nel ruolo di Brimsley, Richard Cunningham che sarà Lord Bute, Tunji Kasim nella parte di Adolphus, Rob Maloney nella parte del medico dei reali, Cyril Nri che sarà Lord Danbury, Hugh Sachs nei panni di Brimsley.

Shonda Rhimes sarà sceneggiatrice e produttrie della serie prequel, oltre a esserne showrunner. Tra i produttori anche Betsy Beers e Tom Verica, impegnato inoltre alla regia.