Bridgerton: ecco gli errori individuati dai fan della serie Netflix

I fan di Bridgerton hanno notato alcuni errori presenti nella fortunata serie Netflix, ovvero dettagli che stonano con il XIX secolo, epoca in cui è ambientato lo show in costume.

Bridgerton rientra tra le serie tv più apprezzate dell'ultimo periodo. Rilasciato su Netflix a dicembre, lo show prodotto da Shonda Rhimes ha conquistato tutti gli amanti delle opere in costume, soprattutto i più romantici che si sono appassionati agli intrighi nati tra i vari protagonisti, soprattutto tra Dafne e Simon (Phoebe Dynevor e Regé-Jean Page). Tra i tanti utenti Netflix che hanno guardato la prima stagione di Bridgerton, ce ne sono alcuni che sono riusciti ad individuare dettagli che risultano fuori luogo nel contesto storico dello show.

Bridgerton: Phoebe Dynevor in una scena della serie Netflix

Ambientato a Bath nel 1813, molte scene sono state girate attorno all'iconica Royal Crescent. Alcuni spettatori hanno quindi notato che le linee gialle di parcheggio sono ancora visibili sulle strade anche se lo spettacolo racconta di un'epoca che anticipa di ben 140 anni la loro invenzione. Le linee gialle, infatti, sono diventate una caratteristica lungo le strade britanniche solo a partire dagli anni '60, quando furono introdotte per indicare le restrizioni al parcheggio. Un fan ha quindi scritto sui social: "Due episodi di Bridgerton e finora ho già individuato una linea gialla ed un tombino delle telecomunicazioni. Non sapevo che gli inglesi del XIX secolo fossero tali pionieri".

Un altro ha aggiunto: "Mi è stato chiesto di guardare Bridgerton durante una serata di lockdown che alla fine si è trasformata in un gioco 'Scopri la gaffe'. Società londinese del 1813, linee gialle, divieto di sosta, fumo di sigarette con filtro". Altri fan hanno affermato di aver individuato lampioni moderni, segnali di parcheggio e persino un poster di Primark lungo le strade principali. Alcune scene dello show sono state girate all'esterno di un punto vendita di Primark ed un fan ha affermato che un poster è stato inserito nel montaggio finale. Sui social si legge: "Noterete anche un poster di Primark, una linea gialla di divieto di sosta ed un cartello di parcheggio su un lampione. Tubi di scarico sulla facciata di edifici che non ci sarebbero dovuti essere ed anche un campanello moderno". Un altro ragazzo ha aggiunto: "Se qualcuno è curioso di sapere dove vivo, può guardare Bridgerton e gli indicherà il negozio di Primark in diversi frangenti". Infine, un utente ha twittato: "Bridgerton non faceva per me. Almeno in parte perché, essendo residente a Bath, non posso guardare una singola scena senza pensare 'Oh guarda, la loro carrozza è appena passata da Primark'".