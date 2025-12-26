Bridgerton 4: una nuova stagione di corteggiamenti e intrighi inizia nel nuovo trailer

Il 29 gennaio arriverà sugli schermi di Netflix la prima parte della stagione 4 della serie Bridgerton e il trailer anticipa i nuovi amori e problemi che affronteranno i membri della famiglia al centro della trama della serie.

Il protagonista del nuovo capitolo della storia tratta dai romanzi di Julia Quinn sarà Benedict, il personaggio interpretato da Luke Thompson.

Un ballo in maschera che cambierà la storia di Benedict

Il quarto capitolo della storia di Bridgerton, come anticipa il trailer, seguirà quello che accade dopo un ballo in maschera che potrebbe cambiare per sempre la vita del giovane.

Benedict, interpretato da Luke Thompson, sembra intenzionato a non sposarsi nonostante la pressione della madre e della società.

Il video di apre con Penelope Featherington (Nicola Coughlan) che fa visita alla regina Charlotte (Golda Rosheuvel), riprendendo il suo ruolo di Lady Whistledown.

Violet (Ruth Gemmel) spera che suo figlio si sposi, ma il ragazzo spiega a Penelope e a sua sorella Eloise (Claude Jessie), che ha un approccio 'più avventuroso' alla vita.

Nel frattempo Sophie Baek (Yerin Ha), figlia illegittima del Duca di Penwood, decide di partecipare al ballo in maschera, nonostante sia ridotta a un ruolo da serva in famiglia.

Sophie, che conquista l'attenzione di Benedict, deve quindi fuggire prima di mezzanotte prima di rischiare di essere scoperta.

Ecco il trailer della quarta stagione, suddivisa in due parti da 4 episodi ciascuna che arriveranno il 29 gennaio e il 26 febbraio su Netflix.

Il lavoro compiuto per adattare i romanzi

Gli otto libri scritti da Julia Quinn, ognuno dedicato a un personaggio diverso, sono alla base della serie Bridgerton e potrebbero tutti essere al centro di una singola stagione dello show prodotto da Shonda Rhimes, se i dati di ascolto si manterranno all'altezza delle aspettative.

Nel cast della quarta stagione, di cui sono state rivelate recentemente nuove immagini e anticipazioni, ci sono inoltre Victor Alli (Lord John Stirling), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Julie Andrews (la voce di Lady Whistledown), Lorraine Ashbourne (Mrs. Varley), Masali Baduza (Michaela Stirling), Daniel Francis (Lord Marcus Anderson), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Martins Imhangbe (Will Mondrich), Jessie, Newton, Golda Rosheuvel (Queen Charlotte), Polly Walker (Portia Featherington), Emma Naomi (Alice Mondrich) e Hugh Sachs (Brimsley).

Tra gli interpreti anche Simone Ashley, Nicola Coughlan, Isabella Wei, Michelle Mao e Katie Leung.