Bridgerton 4, il teaser trailer annuncia le date d'uscita su Netflix (e il plurale non è un errore)

La nuova stagione dell'acclamata serie Netflix racconterà l'amore 'proibito' tra Benedict Bridgerton e la misteriosa Dama d'Argento, ma, come annuncia il teaser trailer, lo farà in due date diverse

Bisognerà pazientare ancora un po' per scoprire finalmente le trame al centro di Bridgerton 4, così Netflix prova oggi a colmare le distanze con il primo teaser trailer della nuova stagione. E con l'annuncio tanto atteso sulla data d'uscita, ma con sorpresa.

La celebre serie tv targata Shondaland, infatti, farà ritorno solo nel 2026 e per la prima volta sarà distribuita in due parti. In compenso le cose promettono di farsi molto bollenti perchè al centro dei nuovi episodi ci sarà il più scandaloso della famiglia Bridgerton: Benedict.

Le date: quando arriva su Netflix Bridgerton 4?

Una notizia che non farà piacere ai fan: per la nuova stagione, Netflix ha deciso di aumentare il senso d'attesa del pubblico, distribuendo i nuovi episodi di Bridgerton in più date. La prima parte, con i primi quattro episodi, sarà disponibile in piattaforma il 29 gennaio 2026, la seconda parte (episodi 5-8) solo a partire dal 26 febbraio.

La notizia era stata diffusa per errore qualche giorno fa dall'account streaming di Netflix Paesi Bassi, e oggi trova conferma diretta grazie al primo teaser ufficiale della nuova stagione.

Chi è la Dama d'Argento protagonista del primo trailer?

Bridgerton: il poster della stagione 4

"Saremo all'altezza della situazione?" chiede a metà della clip quella voce che ormai il pubblico conosce molto bene. A deciderlo sarà Lady Whistledown, con l'aiuto imprescindibile degli spettatori di Netflix che, dopo tre stagioni gloriose (dal punto di vista di visualizzazioni e seguito), chiedono naturalmente allo show di "alzare l'asticella", sul fronte della narrazione e, naturalmente, dello scandalo.

Certo i primi 30 secondi della stagione 4 sembrano già promettere bene: assoluti protagonisti della clip sono Benedict, di nero vestito, e l'enigmatica Dama d'Argento, entrambi con il volto per metà coperto da una maschera.

Presentata già nel primo poster stagionale, la giovane misteriosa, come sanno bene i lettori dei libri, altri non è che Sophie Baek, interpretata dalla new entry Yerin Ha. Sarà lei a far perdere la testa al secondogenito dei Bridgerton, il più scapestrato della nobile famiglia protagonista della vita sociale londinese nell'ucronica Reggenza inglese.

La trama di Bridgerton 4

Le scelte di vita di Benedict Bridgerton, assai diverse da quelle dei suoi fratelli, avevano già occupato parte della stagione 3, che aveva visto protagonista la storia d'amore tra Colin e Penelope.

Il bohémien secondogenito (interpretato da Luke Thompson) rifiuta di sistemarsi, nonostante le insistenti richieste della madre, la matriarca Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell).

Bridgerton 4: nuovi arrivi nel cast

Tutto cambia però quando al ballo in maschera organizzato da Violet, Benedict rimane folgorato da una misteriosa Dama d'Argento dal volto coperto. Con l'aiuto della sorella Eloise (Claudia Jessie), pur riluttante, Benedict si lancia in società per scoprire l'identità della giovane donna. Ma in realtà, la donna dei suoi sogni non appartiene affatto all'alta società: è una brillante cameriera di nome Sophie Baek (Yerin Ha), al servizio della temibile padrona di casa, Araminta Gun (Katie Leung). Quando il destino porta Benedict e Sophie a rincontrarsi, lui si trova diviso tra la realtà dell'affetto per questa affascinante domestica e la fantasia della Dama d'Argento, ignaro che siano in realtà la stessa persona.

Per la seconda volta, dunque, Bridgerton ci porterà fuori dai dorati salotti aristocratici. Se nella stagione precedente la serie aveva tentato un'incursione nella working class londinese con Eloise, in questa si immergerà completamente in quello che resta un tabù anche nell'ucronia inventata dall'autrice Julia Quinn: l'unione tra persone appartenenti a classi sociali molto diverse.