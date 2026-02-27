Bridgerton 4, la scena in vasca durata 7 ore ha provocato l’orticaria all’attrice

Certe scene sono decisamente complicate da girare sul set, specialmente quelle che riguardano dei rapporti sessuali in cui molte cose possono sfuggire di mano per quanto sono delicate

Bridgerton ha realizzato la sua scena più bollente nella quarta stagione, con Sophie e Benedict protagonisti di una scena di sesso nella vasca da bagno.

Tuttavia per quanto sexy, le riprese della scena in questione sono durate un'eternità e hanno provocato all'attrice Yerin Ha un'orticaria su tutto il corpo.

Luke Thompson e Yerin ha in Bridgerton 4

Perché la scena in vasca è durata così tanto

La sequenza contenuta nella quarta stagione di Bridgerton ha richiesto circa sette ore di riprese soprattutto per ragioni tecniche e organizzative. Girare una sequenza in acqua è molto più complesso di quanto sembri: la temperatura va mantenuta costante per il comfort degli attori, le luci devono essere sistemate in modo sicuro evitando riflessi eccessivi sulla superficie, e ogni cambio di inquadratura comporta pause per asciugare, ritoccare trucco e capelli e riposizionare la macchina da presa.

A questo si aggiunge l'attenzione ormai standard nelle produzioni contemporanee per la gestione delle scene intime. Ogni movimento è coreografato con il supporto di un intimacy coordinator, in modo che gli attori si sentano tutelati e che nulla venga lasciato all'improvvisazione.

Yerin Ha in Bridgerton 4

Cosa è successo a Yerin Ha dopo le riprese

Parlando a Capital Breakfast, Yerin ha raccontato: "C'è una scena in cui siamo in una vasca da bagno e praticamente mi sono spalmata di talco per bambini perché mi era stato detto che avrebbe aiutato ad asciugare la mia pelle per indossare l'abbigliamento intimo con il nastro adesivo".

"Ma poi praticamente il giorno dopo mi è venuta l'orticaria su tutto il corpo e ho avuto una follicolite, quindi ho avuto bisogno di una crema steroidea! Ma è colpa mia, perché penso che sia stata una combinazione tra il talco per bambini e l'acqua del bagno. Quindi è colpa mia, sono una ragazza sensibile!".

Bridgerton; una foto di Jonathan Bailey e Simone Ashley

Le difficoltà delle scene intime sul set di Bridgerton

Nel corso delle varie stagioni della serie diversi membri del cast hanno raccontato che le scene intime sono state tra le più complesse da realizzare. Per esempio, nella prima stagione Phoebe Dynevor ha spiegato che le numerose scene con Regé-Jean Page richiedevano una preparazione molto precisa. Ogni movimento veniva coreografato nei minimi dettagli con l'intimacy coordinator, quasi come una scena di combattimento o una danza.

Anche nella seconda stagione Simone Ashley e Jonathan Bailey hanno raccontato quanto fosse impegnativo costruire tensione erotica per gran parte della stagione prima di arrivare a scene più esplicite. In quel caso la difficoltà non era tanto la nudità, quanto mantenere credibile un'intimità trattenuta per settimane di riprese, spesso girando scene emotivamente intense fuori ordine cronologico.