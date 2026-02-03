Bridgerton 4 Parte 2: Benedict e Sophie sempre più vicini e innamorati nel teaser

Arriveranno il 26 febbraio in streaming su Netflix i nuovi episodi dello show prodotto da Shonda Rhimes con star Luke Thompson e Yerin Ha.

I fan di Bridgerton dovranno attendere fino al 26 febbraio per assistere agli eventi al centro della Parte 2 della stagione 4 e, nell'attesa, un nuovo teaser condiviso online mostra qualche romantico momento con al centro i protagonisti Benedict e Sophie.

Gli spettatori possono già vedere i 4 episodi che raccontano il primo incontro della coppia sulla piattaforma di streaming.

Cosa racconta Bridgerton 4

Al centro della trama della quarta stagione di Bridgerton, di cui potete leggere la nostra recensione, c'è Benedict (Luke Thompson). Il giovane, nonostante le insistenti richieste della madre, la matriarca Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell), non ha alcuna intenzione di sposarsi.

Al ballo in maschera organizzato da Violet, tuttavia, Benedict rimane folgorato da una misteriosa Dama d'Argento dal volto coperto. Con l'aiuto, seppur riluttante, della sorella Eloise (Claudia Jessie), Benedict si lancia in società per scoprire l'identità della giovane donna che, a sua insaputa, non appartiene affatto all'alta società. La ragazza è una brillante cameriera di nome Sophie Baek (Yerin Ha), al servizio della temibile padrona di casa, Araminta Gun (Katie Leung).

Quando il destino porta Benedict e Sophie a ritrovarsi, il protagonista è diviso tra la realtà dell'affetto per questa affascinante domestica e la fantasia della Dama d'Argento, ignaro che siano in realtà la stessa persona.

L'incapacità di Benedict di vedere che le due donne sono una sola rischierà di distruggere la scintilla innegabile che li unisce? E l'amore può davvero vincere tutto, persino un legame proibito dalla società per via della differenza di classe?

Ecco il teaser delle prossime puntate:

Chi sono i protagonisti della serie

Il cast dello show, tratto dai romanzi di Julia Quinn, è composto da volti già conosciuti dai fan dello show e new entries tra gli interpreti.

A interpretare la quarta stagione sono Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Yerin Ha (Sophie Baek), Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Victor Alli (Lord John Stirling), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Julie Andrews (Lady Whistledown), Lorraine Ashbourne (Mrs. Varley), Masali Baduza (Michaela Stirling), Nicola Coughlan (Penelope Bridgerton), Hannah Dodd (Francesca Stirling), Daniel Francis (Lord Marcus Anderson), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton), Martins Imhangbe (Will Mondrich), Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), Luke Newton (Colin Bridgerton), Golda Rosheuvel (Regina Charlotte), Will Tilston (Gregory Bridgerton), Polly Walker (Portia Featherington), Emma Naomi (Alice Mondrich), e Hugh Sachs (Brimsley).

Tra le guest star delle puntate, invece, spazio anche a Simone Ashley (Kate Bridgerton), Isabella Wei (Posy Li), Michelle Mao (Rosamund Li) e Katie Leung (Lady Araminta Gun).