Bridgerton 4 Parte 2: la scena post-credits mostra eventi non raccontati nel romanzo

La parte 2 di Bridgerton 4 contiene una scena post-credits che regala ai fan un momento inedito rispetto alla storia raccontata tra le pagine dei romanzi di Julia Quinn.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura, se non avete ultimato la visione e non volete anticipazioni .

Cosa viene mostrato nella scena finale

Nella scena presente sui titoli di coda delle ultime puntate della quarta stagione di Bridgerton, di cui potete leggere laBridgerton 4, recensione: quando Shondaland incontra i Classici Disney, si assiste al matrimonio di Benedict e Sophie.

Nel romanzo non viene descritto il lieto evento, mentre nello show targato Netflix si vede Benedict, interpretato da Luke Thompson, mentre parla con il fratello Anthony (Jonathan Bailey) e gli chiede qualche consiglio. L'ironica risposta che riceve è di non ascoltare quello che gli dice.

Anthony sottolinea poi che il padre sarebbe orgoglioso di lui e che ha cambiato idea sulla sua relazione con Sophie. Il fratello, infatti, inizialmente pensava che il legame avrebbe potuto causare dei danni alla reputazione delle loro sorelle.

Come si conclude la scena post credits

Sullo schermo si vede poi Kate, la moglie di Anthony, che chiede alle giovani Bridgerton chi sarà tra di loro a sposarsi per prima. Eloise ammette che ama i matrimoni, occasioni che permettono di riunire le persone, aggiungendo poi che preferisce essere presente solo come partecipante, non come sposa.

Penelope chiede invece a Francesca se si sposerà di nuovo, ricevendo come risposta che una volta è abbastanza e ha già avuto il suo grande amore.

Sophie arriva quindi all'altare con Alfie e bacia Benedict dopo che la coppia viene unita in matrimonio.

La scena si conclude con un'inquadratura che mostra un dipinto realizzato da Benedict in cui si vede una giovane vestita con indumenti argentei, ma che non indossa una maschera.