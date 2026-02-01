Bridgerton 4 celebrato al Carnevale di Venezia con un ballo in Piazza

La prima parte della stagione 4 di Bridgerton è arrivata su Netflix e, per l'occasione, la serie prodotta da Shonda Rhimes è stata festeggiata con un ballo in maschera nella splendida cornice di Piazza San Marco.

Durante il primo giorno del Carnevale di Venezia, infatti, c'è stato spazio per l'evento promozionale dedicato allo show tratto dai romanzi di Julia Quinn.

Il Ballo al Carnevale di Venezia

Venezia ha ospitato alcuni ballerini professionisti che, in costumi ispirati all'epoca in cui si svolge lo show, si sono esibiti davanti al pubblico che ha potuto ammirare anche una suggestiva performance aerea arricchita da scenografie immersive.

Secondo le stime diffuse da Netflix, in piazza sono arrivate oltre ventimila persone che hanno potuto assistere all'evento targato Bridgerton e alla storia d'amore al centro di questo capitolo della storia, di cui potete leggere la nostra recensione.

Cosa racconta Bridgerton 4

Al centro della trama delle puntate, di cui ha debuttato la prima parte che verrà seguita dalla seconda in programma dal 26 gebbraio, c'è Benedict Bridgerton (Luke Thompson). Il giovane, nonostante le insistenti richieste della madre, la matriarca Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell), non ha alcuna intenzione di sposarsi.

Al ballo in maschera organizzato da Violet, tuttavia, Benedict rimane folgorato da una misteriosa Dama d'Argento dal volto coperto. Con l'aiuto, seppur riluttante, della sorella Eloise (Claudia Jessie), Benedict si lancia in società per scoprire l'identità della giovane donna che, a sua insaputa, non appartiene affatto all'alta società. La ragazza è una brillante cameriera di nome Sophie Baek (Yerin Ha), al servizio della temibile padrona di casa, Araminta Gun (Katie Leung).

Quando il destino porta Benedict e Sophie a rincontrarsi, il protagonista si trova diviso tra la realtà dell'affetto per questa affascinante domestica e la fantasia della Dama d'Argento, ignaro che siano in realtà la stessa persona.

L'incapacità di Benedict di vedere che le due donne sono una sola rischierà di distruggere la scintilla innegabile che li unisce? E l'amore può davvero vincere tutto, persino un legame proibito dalla società per via della differenza di classe?