Bridgerton 3: Penelope cerca marito nel trailer dei nuovi episodi in arrivo su Netflix

Netflix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale della Stagione 3 di Bridgerton che debutterà su Netflix il 16 maggio 2024, oltre due anni dopo la seconda stagione (nel mezzo c'è stato lo spin-off La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton).

Dopo due intere stagioni di struggimento e incomprensioni, Colin (Luke Newton) e Penelope (Nicola Coughlan) saranno finalmente pronti a fare il salto da amici ad amanti? Non così in fretta! Nel primo trailer della terza stagione di Bridgerton, sembra che i due si siano riappacificati dopo lo sfortunato malinteso alla fine della scorsa stagione, ma ci vorrà ancora un po' prima che capiscano di essere perfetti l'uno per l'altra. Soprattutto quando Penelope deciderà di trovare un marito e Colin deciderà di aiutarla.

Il trailer, narrato ancora una volta dalla formidabile Lady Whistledown (Julie Andrews), ci riporta in quell'angolo della società londinese amato dai fan, in particolare si concentra su Penelope e Colin, mentre si preparano a intraprendere la loro missione per trovare marito a Pen, anche se le sue doti di flirt naturale lasciano un po' a desiderare. Ma tutta questa vicinanza potrebbe far rivalutare a questi due amici i sentimenti che provano l'uno per l'altra, come suggerisce lo stesso trailer sul finale.

Non solo Polin, però, visto che c'è anche spazio per la coppia principale della scorsa stagione, Anthony (Jonathan Bailey) e Kate Bridgerton (Simone Ashley). C'è Francesca (Hannah Dodd) che balla con un corteggiatore e un sacco di amabili buffonate dei fratelli Bridgerton, tra cui Eloise (Claudia Jesse) e Benedict (Luke Thompson). I guai - almeno per Colin - arrivano anche sotto forma di Lord Debling (Sam Phillips), uno scapolo in cerca di moglie per questa stagione.

Bridgerton 3 si concentrerà sull'amore tra Penelope e Colin, tradito l'ordine dei romanzi

Per sapere cosa ci riserverà questa nuova stagione e se si rivelerà all'altezza delle precedenti, non rimane che attendere la sua uscita su Netflix, prevista per il 16 maggio prossimo.