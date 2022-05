Bridgerton 3: Hannah Dodd sostituirà Ruby Stokes nel ruolo di Francesca nella serie Netflix

Sconvolgimenti nel cast di Bridgerton 3. La terza stagione della serie di successo di Netflix vedrà l'uscita di scena di Ruby Stokes. Al suo posto, nel ruolo di Francesca Bridgerton, è in arrivo Hannah Dodd.

Ruby Stokes non si allontanerà di molto. l'attrice sarà protagonista di un'altra serie Netflix, Lockwood & Co.

La produzione di Bridgerton ha diffuso una descrizione dell'evoluzione del personaggio in cui si legge: "Francesca Bridgerton è un po' un mistero all'interno della sua famiglia loquace ed estroversa. Nonostante la sua natura riservata, se la cava bene quando si tratta di pubbliche relazioni, forte di pragmatismo che nasconde la sua natura volubile, ma sembra attirare l'attenzione quando meno lo desidera".

Nelle prime due stagioni di Bridgerton la presenza di Francesca nello show è stata minima. Nella prima stagione ha fatto un paio di apparizioni prima di andare a trovare sua zia a Bath. È stata poi vista nei primi tre episodi della seconda stagione prima di scomparire, mentre Ruby Stokes stava girando Lockwood & Co.

Come spiega la recensione di Bridgerton 2, la popolare serie Netflix è basata sui romanzi rosa di Julia Quinn, che seguono la ricerca dell'amore da parte dei membri della famiglia Bridgerton. Le prime due stagioni hanno seguito l'ordine dei romanzi, prima concentrandosi su Daphne (Phoebe Dynevor) e il Duca (Regé-Jean Page) e poi su Anthony (Jonathan Bailey) e Kate (Simone Ashley).

Se la serie Netflix continuerà a seguire l'ordine dei romanzi di Quinn, Francesca, la seconda sorella minore, sarà al centro della sesta stagione, che potrebbe essere basata sul sesto libro, Amare un libertino (When He Was Wicked).

La terza stagione di Bridgerton entrerà in lavorazione in Inghilterra in estate.