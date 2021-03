Bridgerton 2, Luke Newton condivide le foto dal set: "I ragazzi sono tornati"

La seconda stagione della serie Netflix Bridgerton, in lavorazione, seguirà la ricerca di Lord Anthony per trovare la sua viscontessa.

La star di Bridgerton, Luke Newton, avrebbe confermato l'avvio delle riprese della seconda stagione a Londra con una serie di foto pubblicate su Instagram, accompagnate dalla scritta: "I ragazzi sono tornati".

Luke Newton, che interpreta Colin, il minore del fratelli Bridgerton, ha svelato un frammento del set della seconda stagione dell'hit di Netflix. Nella prima foto, l'attore è ritratto in costume assieme a Jonathan Bailey, che interpreta il fratello maggiore, Lord Anthony Bridgerton. I due discutono mentre sono a cavallo. La foto successiva lo vede insieme al fratello fictional Luke Thompson, che interpreta Benedict Bridgerton, in un momento di relax sul set.

La seconda stagione di Bridgerton sarà ispirata al secondo dei romanzi di Julia Quinn, The Viscount Who Loved Me (Il visconte che mi amava), che segue la ricerca di Lord Anthony Bridgerton della sua viscontessa.

Il mese scorso People ha confermato l'ingaggio di Simone Ashley nei panni di Kate Sharma, interesse sentimentale del maggiore dei fratelli Bridgerton nei nuovi episodi. Nel romanzo il personaggio di Kate Sharma si chiama in realtà Kate Sheffield, ma gli sceneggiatori della serie hanno deciso di dare alla giovane donna discendenze indiane e di cambiarle il cognome, come ha svelato Deadline. Qui trovate la recensione della prima stagione di Bridgerton.

