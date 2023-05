Brian di Nazareth, John Cleese: 'Non verrà modificato per compiacere la comunità LGBT'

John Cleese ha recentemente dichiarato che il copione dell'adattamento teatrale di Brian di Nazareth non verrà modificato per compiacere la sensibilità moderna e la comunità LGBT.

John Cleese, celeberrima e amatissima star dei Monty Python, ha affermato di non aver assolutamente intenzione di rimuovere una scena di Brian di Nazareth che gli attivisti della comunità LBGT considerano "politicamente scorretta". Il celebre attore britannico ha spiegato che non sta affatto "pianificando di tagliare la scena di 'Loretta'" per l'imminente adattamento teatrale del film satirico.

La scena in questione vede un personaggio maschile dichiarare di voler essere una donna di nome "Loretta" e di voler avere un figlio. Il personaggio di Cleese gli dice che l'idea è ridicola, mentre un altro suggerisce che tutti sostengano il suo diritto di avere figli. "Voglio essere una donna... È mio diritto da uomo", afferma il personaggio. "Voglio avere dei figli... È diritto di ogni uomo avere figli se lo desidera".

Brian di Nazareth

"Quindi abbiamo una scena su cui c'è mai stata una lamentela per 40 anni, almeno per quanto ne so, e ora improvvisamente non possiamo più farla perché offende le persone. Che cosa si dovrebbe pensare di tutto ciò?", ha affermato Cleese in un tweet. "Pochi giorni fa ho parlato di fronte ad un pubblico fuori Londra."

"Ho detto loro che stavo adattando Brian di Nazareth per poterlo trasformare in uno spettacolo teatrale. Di recente abbiamo anche fatto una lettura del copione a New York e che tutti gli attori - diversi dei quali vincitori del Premio Tony - mi avevano fortemente consigliato di tagliare la scena di Loretta. Ovviamente, non ho alcuna intenzione di farlo", ha concluso John Cleese.