John Cleese: 'I Monty Python primi bersagli della cancel culture'

John Cleese, membro fondatore del gruppo comico britannico Monty Python, ha dichiarato che secondo lui sono stati proprio loro "i primi bersagli della cancel culture".

Cleese ne ha discusso con il Sunday Times mentre promuoveva il suo nuovo programma di chat GB News "The Dinosaur Hour", che contiene un episodio sulla cosiddetta cultura della cancellazione. Ha ricordato quando il film dei Monty Python del 1979, Brian di Nazareth, fece scalpore alla sua uscita tra alcuni membri della comunità cristiana.

"Si potrebbe dire che siamo stati i primi bersagli della cancel culture", ha detto Cleese al Sunday Times.

"Alle persone non piace che le loro idee più care vengano messe in discussione. Tutti noi amiamo vivere nei nostri sistemi di pensiero chiusi, essere circondati da persone che la pensano un po' come noi. Questo è ciò che accade anche su Internet, dove si formano queste bolle. È per questo che la comicità è ancora più importante oggi, in quanto è un modo per colpire quelle bolle, aprirle, far entrare aria fresca. È un bene per tutti noi. Il problema è che la comicità d'avanguardia diventa difficile se una battuta che trasgredisce l'idea di buon gusto di qualcuno si traduce con il comico che viene bandito a vita. Questo sovverte l'impulso creativo".

Quando gli è stato chiesto se la comicità per cui era famoso, che ha raggiunto il suo apice negli anni '70 e '80, funzionerebbe oggi, Cleese ha detto:

"Il trucco della creatività è capire che non è un talento, ma uno stato d'animo. Bisogna allontanarsi dalla paura e dal dubbio. Bisogna entrare in un luogo di giocosità e curiosità, in modo da trovare connessioni e superare i confini. La cancel culture tende a rendere le persone meno aperte nel loro pensiero, più letterali. È più difficile fare associazioni divertenti o intellettualmente interessanti. In termini culturali, è pericoloso. Sono così vecchio che non mi preoccupo di essere 'cancellato'. Ma se sei un giovane, all'inizio, potrebbe essere diverso".