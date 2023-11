Brian Cox: 'Ho accettato il reality 007: Road to a Milion perché pensavo fosse il nuovo film di James Bond'

Brian Cox, interprete di Logan Roy nell'acclamatissima serie HBO Succession, sarà il conduttore del reality 007: Road to a Million, prodotto da Prime Video, nel quale i concorrenti dovranno affrontare una serie di prove ispirate al mondo dell'iconica superspia. Ma perché Cox ha accettato questo progetto? Era convinto che fosse... il nuovo film di James Bond!

Ospite del Tonight Show, l'attore ha rivelato: "Pensavo che fosse il nuovo film di 007. Quindi ho detto al mio agente: 'Finalmente, mi hai procurato un ruolo nella saga!'. Ho firmato subito, e poi ho scoperto che non c'era nessuna sceneggiatura e non c'era nessun film." Cox ha poi aggiunto: "Per anni ho pensato: 'Sai che mi piacerebbe essere in James Bond. Sarebbe davvero interessante'. E pensavo che questo fosse il mio momento, ma non lo era."

Casino Royale: 5 motivi per cui il film con Daniel Craig ha rivoluzionato la saga di 007

007: perché Christopher Nolan è la scelta perfetta per il prossimo James Bond

Christopher Nolan e Christian Bale sul set di 'The Prestige'

"Siamo della stessa materia di cui sono fatti i sogni", scriveva William Shakespeare. Se c'è un cineasta che di sogni, di illusioni, di viaggi nella mente ha fatto la sua poetica questo è Christopher Nolan. Inception, The Prestige, Memento sono qui a testimoniarlo. Eppure, uno dei registi più influenti della nostra era, a sua volta, ha un suo sogno. Quello di dirigere un film di James Bond. Sì, un nuovo capitolo dell'Agente 007, un blockbuster in piena regola. Un tipo di film che, apparentemente, si potrebbe pensare lontano dal cinema di Nolan. E invece è più vicino di quello che si può pensare. Il sogno di un Bond Movie diretto da Christopher Nolan è anche il sogno di tanti di noi. Sarebbe un Bond all'ennesima potenza.

E infatti è proprio grazie all'ispirazione dei Bond Movies che Christopher Nolan è riuscito a creare sempre nei suoi film delle sequenze d'azione che avevano davvero un senso di realismo. In un'era in cui, con le tecnologie a disposizione, avrebbe potuto ricreare qualunque effetto, ha comunque scelto di girare alla vecchia maniera, su set reali e con gli stunt. Una delle sequenze più emozionanti della sua carriera, quella sulla neve di Inception, è presa dichiaratamente dalle sequenze sugli sci di uno dei film più affascinanti della saga, Agente 007, al servizio segreto di sua maestà (sequenze altamente spettacolari che sono presenti anche ne La spia che mi amava).