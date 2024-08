Halle Berry: "Pierce Brosnan sarà sempre il mio James Bond preferito"

L'attrice Halle Berry, in una recente intervista, ha parlato della sua esperienza come Bond Girl nel film 007 La morte può attendere accanto a Pierce Brosnan.

Halle Berry ha svelato che considera Pierce Brosnan, con cui ha recitato in 007 La morte può attendere, il "suo" James Bond.

L'attrice, intervistata dal magazine Wired, ha parlato delle sue preferenze per quanto riguarda gli interpreti dell'agente 007.

I ricordi dell'attrice come Bond Girl

Parlando del suo amico e collega, Halle Berry ha raccontato: "Sarà sempre il mio Bond, sempre. Sono una fan di Pierce Brosnan. Ha ristabilito la mia fiducia negli uomini in quel film. Non potrebbe esserci un essere umano più gentleman rispetto a Pierce Brosnan".

Halle bel film di Bond

L'attrice premio Oscar ha avuto il ruolo di Giacinta "Jinx" Johnson, agente dell'NSA, nel film 007 La morte può attendere.

La regia era firmata da Lee Tamahori ed è stata l'ultima apparizione di Brosnan nei panni dell'agente segreto dopo GoldenEye e Tomorrow Never Dies, arrivati nelle sale nel 1995 e nel 1997.

Un film iconico

Halle ha inoltre aggiunto che recitare in un film di James Bond non era nella sua wishlist, pur avendo sempre amato le avventure di 007.

La star ha sottolineato: "Avendo recitato in uno dei film, mi sembra di essere parte della storia del cinema. Questi film sono iconici. Faranno per sempre parte della nostra storia e sono realmente onorata nell'aver fatto parte di uno, specialmente con Pierce".

Tra gli interpreti dell'avventura dell'agente 007 interpretato da Brosnan ci sono anche Toby Stephens, Rosamund Pike, Rick Yune, John Cleese, Judi Dench e Madonna che aveva avuto un cameo e cantato la canzone tematica del lungometraggio.