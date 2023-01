Brendan Fraser e Ke Huy Quan celebrano le vittorie ai Critics' Choice Awards e i video diventano virali

Brendan Fraser e Ke Huy Quan hanno recitato insieme nel film Encino Man e nella serata di ieri hanno potuto festeggiare i rispettivi premi ricevuti ai Critics' Choice Awards 2023, come rivelano degli adorabili video condivisi online.

I due attori non hanno infatti potuto nascondere il proprio entusiasmo dopo la conquista dei riconoscimenti.

Brendan Fraser è stato premiato come Miglior Attore Protagonista grazie alla sua interpretazione in The Whale. Ke Huy Qyan, invece, ha conquistato la categoria Miglior Attore Non Protagonista grazie a Everything Everywhere All at Once e, quando è stato annunciato il suo nome l'amico e collega si è subito alzato dal suo tavolo per applaudire ed esprimere tutta la sua gioia.

Poco dopo, nel dietro le quinte della cerimonia, Quan è corso dall'amico non appena l'ha visto, per abbracciarlo e celebrare le rispettive vittorie.

Critics Choice Awards 2023: Brendan Fraser si commuove accettando il premio come miglior attore per The Whale

L'attore, rispondendo alle domande su Fraser, aveva spiegato: "Rivederlo dopo quasi 32 anni è stato grandioso. L'ho amato in The Whale, è un'interpretazione potente".