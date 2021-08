Brendan Fraser nel cast di Killers of the Flower Moon e del film Brothers

Brendan Fraser sarà particolarmente impegnato nei prossimi mesi: l'attore reciterà in Killers of the Flower Moon e in Brothers.

Brendan Fraser farà parte del cast di Killers of the Flower Moon, il nuovo film diretto da Martin Scorsese.

L'attore, inoltre, reciterà anche in Brothers, un nuovo progetto del regista Max Barbakow.

In Killers of the Flower Moon il premio Oscar Leonardo DiCaprio ha la parte di Burkhart, nipote di un influente allevatore, che inizia una relazione con Mollie, parte affidata a Lily Gladstone, una donna di etnia Osage che si innamora di lui. Brendan Fraser, nell'atteso progetto, avrà la parte dell'avvocato WS Hamilton.

Nel cast del film diretto da Martin Scorsese ci sono anche Jesse Plemons, Robert De Niro, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, William Bellau, Louis Cancelmi, Jason Isbell e Sturgill Simpson.

Brothers è invece il nuovo film del regista di Palm Springs, le cui riprese sono in corso ad Atlanta. La trama è avvolta dal mistero e nel cast ci saranno Peter Dinklage, Josh Brolin e Glenn Close.