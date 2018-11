Breaking Bad: Vince Gilligan potrebbe aver rivelato il plot del film anni fa!

La scorsa settimana abbiamo appreso la notizia dell'arrivo di un film dedicato a Breaking Bad. Da quanto ne sappiamo finirà si tratta di un film tv prodotto da AMC e firmato dal creatore della serie tv Vince Gilligan. La storia dovrebbe essere incentrata su Jesse Pinkman (Aaron Paul) e dovrebbe svolgersi dopo gli eventi mostrati nel finale di Breaking Bad, dopo che Walt aiuta Jesse a sfuggire dai neo-nazisti che vogliono costringerlo a preparare la metanfetamina.

Le prime anticipazioni svelano che il film racconterà cosa accade a Jesse dopo la sua fuga da Albuquerque. A quanto pare, Vince Gilligan ha in mente questa storia da molto tempo tanto che avrebbe svelato la storyline in un'intervista rilasciata cinque anni fa a GQ. Ecco le sue parole dell'epoca:

"Secondo me Jesse è fuggito. La cosa più probabile, per quanto suoni negativa, è che hanno trovato le sue impronte in tutto il laboratorio e prima o poi lo troveranno, in un giorno, una settimana o un mese. E pende ancora su di lui l'accusa per l'omicidio di due agenti federali. Ma io spero davvero che Jesse ce la faccia, che si rifugi in Alaska, cambi il proprio nome e si rifaccia una vita. Lo vogliamo tutti, se lo merita."

A quanto pare il film in arrivo vedrà Jesse impegnato a fuggire a coloro che gli danno la caccia, ma dopo una serie di peripezie c'è ancora la speranza di vederlo libero e al sicuro. Per il momento non sappiamo se queste idee confluiranno realmente nel film o se Vince Gilligan si concentrerà su altri aspetti della fuga di Jesse. Quel che è certo è che a breve Aaron Paul farà ritorno sul set. Al momento non è chiaro quali altri personaggi rivedremo nel film, ma Bryan Cranston ha dichiarato che se Walter White avrà un posto nella storia, lui farà ritorno volentieri nel ruolo che gli ha dato la fama.

