Breaking Bad: Giancarlo Esposito rivela la sua idea per un prequel su Gus Fring

Non è la prima volta che l'attore esprime interesse per un prequel sul suo personaggio

Nonostante Vince Gilligan abbia dichiarato più volte di non voler tornare nel mondo di Breaking Bad dopo la conclusione di Better Call Saul, Giancarlo Esposito pensa ci sia ancora molta storia da raccontare relativa al suo personaggio, Gus Fring, e ha rivelato la sua idea per un possibile prequel.

Parlando con GQ, l'attore ha risposto a una domanda sulle speranze di una terza serie televisiva ambientata nel mondo di Breaking Bad, in particolare sulle origini di Gus Fring. "Mi piacerebbe molto", ha detto Esposito.

L'attore ha quindi continuato: "La mia idea è che lui era un militare che ha fatto carriera e avrebbe potuto diventare presidente, el jefe, el presidente, forse anche il dittatore, e prendere il potere. Ma voleva fare qualcosa che non potesse essere controllato da altri, voleva controllare il proprio destino. Così è partito per crearsi una nuova vita in America, diventando uno spacciatore di metanfetamine, un uomo d'affari. Ma credo che, da giovane, avrebbe potuto essere più come Tony Montana. Ma ha lavorato per diventare abbastanza lucido da ascoltare, sentire e vedere attraverso il suo stato emotivo. Speriamo che possa essere "The Rise of Gus"".

Le origini di Gus Fring in Breaking Bad

Un episodio della quarta stagione di Breaking Bad ha rivelato la prima parte della vita di Gus Fring con un flashback del 1989 e la rivelazione del suo socio d'affari Max Arciniega, la cui morte ha innescato un piano decennale per vendicarsi del cartello di Salamanca. Il suo passato viene raccontato, ma non sono mai stati confermati dettagli concreti sui suoi primi anni di vita. Molti ritengono che sia originario del Cile, dal momento che i membri del cartello lo chiamano spesso "Il cileno", ma non sono stati forniti dettagli ufficiali sulla sua vita prima del suo arrivo in Messico negli anni Ottanta.

I fan che sperano in qualcosa di più sul mondo di Breaking Bad farebbero meglio a non trattenere il fiato, perché il creatore della serie Vince Gilligan ha già respinto l'idea di un'altra storia in questo mondo. Dopo cinque stagioni di Breaking Bad, sei stagioni di Better Call Saul e il lungometraggio El Camino, Gilligan è adesso al lavoro su un nuovo progetto televisivo.