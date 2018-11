Breaking Bad, Cranston conferma: "Il film si farà, non ho ancora letto lo script!"

Breaking Bad avrà un film che continuerà la storia creata da Vince Gilligan nella serie dedicata alla storia di Walter White, il personaggio interpretato da Bryan Cranston.

L'attore ha confermato che l'indiscrezione è vera dichiarando: "Non ho ancora letto la sceneggiatura e non ho ancora ricevuto il copione. Capisco quindi che ci si chieda se sarà presente Walter White".

Bryan, sottolineando che Gilligan è un genio, ha poi aggiunto: "Si tratta di una storia grandiosa e ci sono molte persone che provano la voglia di assistere a un qualche tipo di completamento per queste storie che sono rimaste aperte. Questa idea, in base a quello che mi hanno detto, riesce a farlo... almeno per i personaggi la cui storia non si è conclusa e per il loro percorso".

Il film dovrebbe infatti raccontare quello che accade a Jesse Pinkman, il personaggio interpretato dall'attore Aaron Paul. Il presunto titolo del progetto dovrebbe essere Greenbriar e racconterà "la fuga di un uomo rapito e la sua ricerca di libertà".

Bryan non sembra per ora ancora coinvolto direttamente nel progetto, tuttavia si è dichiarato completamente pronto a riprendere l'iconico ruolo di Walter White.