Breaking Bad: il cofanetto blu-ray che raccoglie la serie completa è in offerta su Amazon

Quando si parla di serie tv e di produzioni da prendere a modello in questo senso, non si può non nominare, almeno una volta, Breaking Bad. Stiamo parlando di un prodotto per il piccolo schermo che ha impattato direttamente sulle regole formali in questo senso, dimostrando agli addetti ai lavori e al pubblico casalingo che l'impegno e l'attenzione maniacale possono portare alla creazione di qualcosa d'iconico. La grande mole di premi vinti, e la scrittura indimenticabile ancora oggi citata in ogni dove, hanno fatto di questa serie qualcosa da cui partire ancora oggi, per ragionare sulle potenzialità enormi dell'intrattenimento pensato per la televisione.

Per queste ragioni e per tantissime altre, abbiamo deciso di segnalarvi che su Amazon, attualmente parlando, il cofanetto blu-ray che raccoglie la serie completa di Breaking Bad è in offerta. Sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, è disponibile a 84,14€, con uno sconto del 15% sul prezzo segnato precedentemente. Se interessati all'acquisto, o anche soltanto ad avere qualche informazione in più sull'articolo in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Un cofanetto di Breaking Bad perfetto per i fan nuovi e vecchi

Su Amazon questo cofanetto blu-ray che raccoglie la serie completa di Breaking Bad viene così descritto: "Edizione Speciale da Collezione Blu-Ray 16 dischi. Finalmente in un'unica ed imperdibile Edizione Speciale da Collezione, tutte le 5 Stagioni della serie TV che ha conquistato la critica e il pubblico di tutto il mondo. Definita dalla Repubblica come 'la serie rivelazione degli ultimi anni', non perdete questa occasione, Walter White è pronto a sorprendervi. Lingue: Italiano Dolby Digital 5.1; Inglese DTS HD Master Audio 5.1. Sottotitoli: Italiano, Inglese. La collezione contiene: Tutti gli episodi di tutte le stagioni, oltre 55 ore di contenuti speciali tra cui 2 ore di Documentario e 3 esclusive Cartoline inedite da collezione".

Se anche voi siete fan intramontabili di Breaking Bad, o magari dei curiosi dell'ultimo minuto, non lasciatevi sfuggire l'occasione di recuperare un cofanetto come questo, perfetto sia da collezione che come idea regalo fuori dal comune.