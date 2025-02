Breaking Bad, Vince Gilligan: "Abbiamo bisogno di buoni nelle storie ora che i cattivi hanno preso il mondo"

Vince Gilligan è il creatore di uno degli antieroi più famosi del piccolo schermo degli ultimi vent'anni, Walter White, il professore di chimica diventato criminale in Breaking Bad.

Tuttavia, Gilligan ha dichiarato di aver creato il personaggio come monito e non come modello da emulare e auspica che in futuro possano esserci sempre più personaggi "buoni".

L'auspicio di Vince Gilligan per il futuro delle storie sullo schermo

Ritirando il Paddy Chayefsky Laurel Award for Television Writing Achievement ai Writer Guild Awards, Vince Gilligan ha dichiarato:"Walter White è uno dei più grandi cattivi di tutti i tempi ma, a parità di condizioni, credo che preferirei essere celebrato per aver creato qualcosa che ispiri maggiormente".

Bryan Cranston nell'episodio pilota di Breaking Bad

Gilligan lancia un appello:"Nel 2025, è il momento di dirlo chiaramente, perché stiamo vivendo in un'epoca in cui i cattivi, quelli reali, sono fuori controllo. Cattivi che si fanno le loro regole, cattivi che, non importa cosa vi dicano, pensano solo a se stessi. Di chi sto parlando? Beh, siamo a Hollywood, quindi fate voi".

Il fascino dei cattivi secondo Vince Gilligan

L'autore ha spiegato di ritenere che i cattivi, nella cultura pop, siano diventati troppo affascinanti per il pubblico:"Quando creiamo personaggi memorabili come Michael Corleone, Hannibal Lecter, Darth Vader o Tony Soprano, gli spettatori di tutto il mondo prestano attenzione e dicono che questi tizi sono fighissimi".

Ecco il problema dei cattivi, secondo Gilligan:"Sono diventati modelli da seguire, quindi forse ciò di cui ha bisogno il mondo è un ritorno ai vecchi eroi della Greatest Generation, quelli che danno più di quanto prendano. Quelli che credono che gentilezza, tolleranza e sacrificio non siano solo roba da ingenui".

Bryan Cranston in una scena di Breaking Bad

Attualmente, Vince Gilligan è impegnato alla produzione della sua nuova serie Apple TV+ ad Albuquerque.