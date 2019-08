Breaking Bad: “Ecco la scena da rivedere prima del film Netflix”, dice Aaron Paul

Breaking Bad: Aaron Paul in una scena dell'episodio Mas

Aaron Paul ha finalmente parlato apertamente del film di Breaking Bad, che sarà disponibile su Netflix dall'11 ottobre, parlando della scena della serie da rivedere prima del nuovo film in arrivo.

La notizia è giunta nel weekend grazie alla stessa piattaforma di streaming, che ha diffuso un primo trailer di El Camino: a Breaking Bad Movie in cui Skinny Pete, uno degli amici di Jesse Pinkman, dice alle autorità che non li aiuterà a trovarlo dopo la sua fuga dal covo di neonazisti dove si è consumata la battaglia finale della serie ed è morto Walter White. L'interprete di Jesse, dal canto suo, si è dato a Twitter per condividere una clip dello show, con la descrizione "Ecco un momento dalla serie per prepararvi, piano piano, a tutto ciò che verrà."

Cats out of the bag...and the bag is in the river. Here’s a moment from Breaking Bad to slowly prepare you all for what’s to come. #BreakingBad #Netflix #Elcomino ⚗️💎💵💰 https://t.co/q3VdCCLxZe — Aaron Paul (@aaronpaul_8) August 25, 2019

Lo spezzone è tratto dal settimo episodio della terza stagione di Breaking Bad, ed è il momento in cui Jesse accusa Walter di avergli rovinato la vita, dicendo "Da quando ti conosco, tutto quello che mi stava a cuore è sparito, rovinato, andato a farsi benedire, morto. Da quando mi sono messo in affari con il grande Heisenberg. Non sono mai stato più solo di adesso. Non ho nulla! Nessuno! Ma a te che importa? Basta che ottieni ciò che vuoi, vero? Non te ne frega niente di me."

A giudicare dalla sinossi di El Camino: Il film di Breaking Bad, quella clip avrà un legame tematico con il film, dove Jesse è davvero da solo, in fuga, alla ricerca di un futuro migliore. Intervistato dal New York Times, Aaron Paul si è pronunciato più specificamente sul lungometraggio: "È un capitolo che non mi rendevo conto di volere, e adesso che ce l'ho sono contento che ci sia. Non sono stato in grado di parlare per circa 30, anche 60 secondi dopo aver letto la sceneggiatura. Ero perso nei miei pensieri. Avendo interpretato il personaggio, ero felice che Vince Gilligan volesse farmi fare questo viaggio."