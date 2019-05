Breaking Bad riassunta in 5 minuti! (video)

Breaking Bad in cinque minuti: il riassunto di tutte le stagioni della serie in un video della rubrica Serie Tv in Pillole. Con questi speciali video vi condurremo alla scoperta di tutte le più grandi serie tv del momento, raccontandovi in meno di cinque minuti il meglio del piccolo schermo.

Breaking Bad: un wallpaper per la quinta stagione

Nel nuovo appuntamento con la rubrica Serie Tv in Pillole abbiamo scelto di parlarvi di una delle serie più apprezzata da pubblico e critica, la famigerata Breaking Bad conclusasi nel 2013 con una straordinaria quinta stagione. Lo show AMC creato da Vince Gilligan è andato avanti per ben cinque stagione mantenendo un successo straordinario che l'ha portata a vincere sedici Emmy tra cui anche miglior serie tv drammatica nel 2013 e nel 2014 insieme a tantissimi altri premi prestigiosi. Come è noto la serie è impreziosita da alcuni personaggi ormai iconici interpretati magistralmente da un cast ensamble a dir poco strepitoso capitanato da Bryan Cranston nel ruolo di Walter White e Aaron Paul in quello di Jesse Pinkman.

Breaking Bad racconta la storia dell'insegnante di chimica Walter White che, dopo aver ricevuto una diagnosi terminale di cancro e disperato, decide di darsi alla produzione di meta-anfetamine per assicurare un futuro finanziario alla propria famiglia. Ma la strada dell'illegalità cambierà per sempre Walter, trasformandolo in un pericoloso personaggio temuto da tutti che consumerà la sua umanità fino a renderlo irriconoscibile. Senza perdere altro tempo vi lasciamo al nostro speciale video e vi auguriamo buona visione. Ecco il video:

A proposito di 100 serie tv in pillole, si tratta di un vero e proprio manuale per i malati di serie tv, scritto a sei mani da Luca Liguori, Giuseppe Grossi e Antonio Cuomo che mette insieme le migliori 100 serie televisive degli ultimi trent'anni, dai classici ai successi più recenti. Oltre ad accennare alla trama e ai temi principali di ogni show inserito nel volume, gli autori hanno aggiunto qualche indicazione in più su ogni serie ipotizzando la posologia e la tipologia di serie, a chi potrebbe essere adatta e a chi no, proprio come una medicina!

100 serie TV in pillole - manuale per malati seriali comprende le migliori 100 serie televisive tra le quali troverete 24, Breaking Bad, Black Mirror, E.R., Gomorra, I Simpson, I Soprano, Lost, Mad Men, Twin Peaks, Una mamma per amica, X-Files, e tante altre. Ma non troverete solamente i nomi più facili da inserire in una guida del genere, ma anche quelle che sono davvero capaci di generare delle vere e proprie dipendenze!

