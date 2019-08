Breaking Bad: Netflix ha rivelato il titolo e la trama del film per errore?

Breaking Bad tornerà sugli schermi con un film e Netflix, per errore, ne avrebbe rivelato il titolo e la trama pubblicando sulla propria piattaforma alcuni dettagli del progetto.

Online era infatti apparsa una pagina dedicata a El Camino: A Breaking Bad Movie, successivamente rimossa, che ha colto l'attenzione dei fan della serie in cui si raccontava la storia di Walter White, il personaggio interpretato da Bryan Cranston.

Online si rivelava inoltre una breve sinossi che dichiarava:

Il fuggitivo Jesse Pinkman (Aaron Paul) è in fuga dai suoi rapitori, dalla legge e dal suo passato. Scritto e diretto dal creatore di Breaking Bad, Vince Gilligan.

Online non è stata rivelata la durata del film o la data prevista per il suo debutto in streaming. Solo pochi giorni fa l'attore Bob Odenkirk aveva raccontato che le riprese del lungometraggio di Breaking Bad si erano già concluse, nella più totale segretezza, rivelando di essere inoltre sorpreso da come sia stato possibile non far trapelare alcuna indiscrezione o foto dal set.

Il progetto sarà ideato come sequel degli eventi mostrati nella serie e, per ora, non è stata confermata la presenza di Bryan Cranston, anche se l'attore aveva dichiarato in più occasioni che avrebbe voluto riprendere il proprio ruolo.

