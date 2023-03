Breaking Bad: gli slip di Walter White venduti per migliaia di dollari, la reazione di Bryan Cranston

Bryan Cranston ha avuto una reazione esilarante alla notizia della cifra raggiunta dalla vendita all'asta delle mutande indossate da Walter White in Breaking Bad

La reazione di Bryan Cranston alla notizia che le mutande indossate da Walter White in Breaking Bad sono state vendute all'asta per migliaia di dollari è davvero esilarante.

Durante il celebre pilot di Breaking Bad, Walter White sbanda su un camper che contiene un laboratorio di metanfetamine nel deserto del New Mexico, con indosso nient'altro che una maschera antigas e un pio di mutande bianche, indumento intimo obsoleto a cui si aggrappa per l'intera serie.

Un paio di mutande usate sul set di Breaking Bad è stato recentemente messo all'asta e venduto per 32.500 dollari. Tuttavia, queste mutande sono state utilizzate come decorazione del set, senza essere mai state indossate da Bryan Cranston. Durante una recente apparizione al The Tonight Show di Jimmy Fallon, Cranson ha reagito alla notizia della vendita all'asta delle mutande a prezzo così assurdo dichiarando scherzosamente che "quelle usate sarebbero arrivate molto più". Ecco le sue parole:

"Quelle non sono mai state indossate. Quelle sporche valgono molto di più... Voglio dire, la gente è pazza! Chi, sano di mente, comprerebbe un paio di mutande per 30.000 dollari?"