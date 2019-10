Breaking Bad, Aaron Paul: "Non ci sarà un sequel dopo El Camino"

Aaron Paul nega la possibilità di una nuova serie di Breaking Bad dopo il film El Camino: Il film di Breaking Bad. La star di Breaking Bad ha fatto volentieri ritorno nei panni di Jesse Pinkman, ma a quanto pare il film Netflix non darà vita a una nuova serie tv.

El Camino: Il film di Breaking Bad, Aaron Paul in un'immagine del film

Tra pochi giorni i fan di Breaking Bad conosceranno la sorte dell'amato Jesse Pinkman grazie all'arrivo su Netflix di El Camino: Il film di Breaking Bad. Il film è ambientato poco dopo gli eventi del finale di Breaking Bad e racconta cosa accade al personaggio di Aaron Paul dopo la sua disperata fuga dalle autorità alla ricerca della libertà.

El Camino darà il via a una serie revival di Breaking Bad come sperano i fan? Aaron Paul gela le speranze di coloro che auspicano un ritorno della serie amatissima nel corso di un'intervista al Guardian in cui dichiara:

"Le persone sono così appassionate e vogliono delle risposte. A chi chiede quando ci sarà una nuova serie su Breaking Bad posso dire 'Riponete le speranze e mettete i sogni da parte'. Ma saprete che cosa è accaduto a Jesse."

El Camino: Il film di Breaking Bad arriverà su Netflix l'11 ottobre.