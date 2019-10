Breaking Bad, Aaron Paul riassume la serie in un video di due minuti e mezzo!

Aaron Paul riassume Breaking Bad in due minuti e mezzo in un divertente video utile ai fan prima della visione di El Camino: Il film di Breaking Bad, da oggi su Netflix.

La star di Breaking Bad, Aaron Paul, ha riassunto in due minuti e mezzo il plot della serie tv per celebrare l'uscita su Netflix di El Camino: il film di Breaking Bad, disponibile da questa settimana in streaming. I fan di Breaking Bad che hanno la memoria corta possono usufruire del divertente videoriassunto così da ripassare i punti salienti della sinossi della serie tv AMC di culto in vista della visione di El Camino: Il film di Breaking Bad.

"C'è questo insegnante di chimica di nome Walt che ha un cancro, la moglie Skyler è incinta e il figlio Walt Jr. ama davvero la colazione. Poi Walt comincia a produrre metanfetamina per pagare le spese mediche con l'aiuto di un suo ex studente, Jesse - che sono io." Così esordisce Aaron Paul, prima di addentrarsi nei meandri del plot brillantemente riassunto in due minuti e mezzo.

A partire da oggi è disponibile su Netflix El Camino: Il film di Breaking Bad, che racconta la storia di Jesse Pinkman (Aaron Paul) all'indomani della fuga da una gang di neonazisti, fuga mostrata nel finale di Breaking Bad. Finalmente libero, Jesse dovrà fare i conti col proprio passato per costruirsi un futuro. Confermato il ritorno di Skinny Pete (Charles Baker) e Badger (Matt L. Jones), nel film scritto e diretto da Vince Gilligan, che ha confermato la morte di Walter White (Bryan Cranston).

Qui trovate la nostra recensione di El Camino: Il film di Breaking Bad. Aaron Paul ha introdotto l'arrivo di El Camino: Il film di Breaking Bad su Netflix con un conto alla rovescia su Instagram.