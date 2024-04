Breakfast Club, per Molly Ringwald non è invecchiato bene: 'C'è perfino una scena di molestie sessuali'

Breakfast Club è invecchiato male? Per Molly Ringwald il cult del 1985 non sarebbe in linea con l'odierna sensibilità.

Breakfast Club è considerato un vero e proprio cult generazionale, ma per una delle sue protagoniste il film di John Hughes è invecchiato male. Molly Ringwald ha puntato il dito in particolare su una delle scene, in cui il personaggio di Judd Nelson la "molesta sessualmente".

Breakfast Club: una scena del film

In Breakfast Club Molly Ringwald interpreta Claire Standish, soprannominata "Principessa", una dei cinque studenti costretti a passare un sabato mattina chiusi a scuola in punizione. Scritto e diretto da John Hughes, il film vedeva nel cast le future star Judd Nelson, Emilio Estevez , Ally Sheedy e Anthony Michael Hall, con Paul Gleason nel ruolo dell'autoritario vicepreside della scuola.

Molly Ringwald ha aspettato a lungo prima di rivedere Breakfast Club

Molly Ringwald ha rivelato al Times of London di aver rivisto il film solo di recente con la figlia 21enne, l'attrice Mathilda Gianopoulos:

Breakfast Club: una scena del film

"Ho rivisto solo ora Breakfast Club, uscito nel 1985, perché Mathilda voleva vederlo con me. Ci sono molte cose che amo davvero del film, ma ci sono elementi che non sono invecchiati bene, come il personaggio di Judd Nelson, John Bender, che essenzialmente molesta sessualmente il mio personaggio. Sono felice che siamo in grado di guardare a questo e dire che oggi le cose sono diverse"

Breakfast Club fu uno dei film più importanti dell'epoca, incassando 51 milioni di dollari al botteghino a fronte di un budget di un solo milione, e contribuì all'hype del Brat Pack, riferendosi agli attori che apparivano regolarmente nei film realizzati di John Hughes. Molly Ringwald è stata diretta da Hughes anche in Un compleanno da ricordare e Bella in rosa.

"Sono stati tutti film davvero divertenti da realizzare. Un compleanno da ricordare, il primo film che ho fatto con il regista John Hughes, nel 1984, è stato girato durante l'estate. Lui accendeva la telecamera e noi improvvisavamo. È stata un'esperienza molto libera e creativa".