Breakfast Club, Ally Sheedy: "I miei studenti mi cercano su Google"

La star di Breakfast Club Ally Sheedy tra il passato come membro del Brat Pack e il presente che la vede impegnata a insegnare al college a New York.

Ally Sheedy è diventata famosa come parte del Brat Pack di Hollywood negli anni '80 per la sua partecipazione al cult Breakfast Club. Ma oggi che ha scelto la carriera di insegnante al college rivela che i suoi studenti la cercano su Google.

Breakfast Club: una scena del film

"Alcuni dei miei studenti mi cercano su Google, o hanno una grande filmografia in testa e hanno visto quello che ho fatto", ha dichiarato l'attrice, oggi 59enne, alla rivista People. "Sono molto aperta a parlare delle mie esperienze. E ho un'affinità con i miei studenti perché hanno l'età che avevo quando recitavo. Gli dico tutto ciò che vorrei sapere io".

Ally Sheedy ha iniziato a recitare quasi quarant'anni fa. Attualmente insegna recitazione al City College di New York. Quando non è in classe, è sul set per recitare in Single Drunk Female dove interpreta la madre single di una figlia (Sofia Black-D'Elia) che cerca di conservare la sobrietà.

Ally Sheedy è cresciuta a New York prima di decidere di imbarcarsi in una carriera a Hollywood. L'attrice aveva 23 anni quando, nel 1983, è stata ingaggiata in Breakfast Club e St. Elmo's Fire.

"Era un mondo diverso negli anni '80", ha riflettuto Ally Sheedy. "Ma per quanto riguarda l'apprendimento di come gestire un set, non è cambiato molto".

Breakfast Club: le scene che furono eliminate dal film

L'attrice ricorda che, dopo aver lottato a lungo per trovare ruoli adatti, si è trasferita a New York e si è dedicata all'insegnamento: "Quando avevo 20 anni, i ruoli mi arrivavano con facilità, ma c'è stato un periodo in cui non sapevo più cosa stavo facendo. Volevo essere Debra Winger, ma mi offrivano una commedia dopo l'atra. Trasferirmi a New York è stata la cosa giusta da fare a un certo punto. Ma sono sempre contenta di poter parlare di Breakfast Club. Amo quel film".