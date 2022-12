Breakfast Club, una cena speciale e un ritorno al passato con Molly Ringwald e Ally Sheedy

Una cena che sa di ritorno al passato per le star di Breakfast Club, Molly Ringwald e Ally Sheedy.

Dopo quasi 38 anni dall'uscita della pellicola di John Hughes, le due attrici si sono ritrovate insieme per una cena definita dalla stessa Ringwald un "regalo di Natale anticipato".

La foto che ritrae insieme Molly Ringwalde Ally Sheedy è stata pubblicata proprio ieri dalla Ringwald. Le due. come riportato da Yahoo Entertainment, si sono ritrovate per mangiare insieme al Cafe Luxembourg di New York City.

Numerosi sono stati i commenti al post pubblicato dall'attrice. Tra i tanti, quelli delle cantanti Cat Power, e Susanna Hoffs delle Bangles. I fan, intanto, hanno chiesto a gran voce un sequel di Breakfast Club.

Nel corso degli anni, successivamente all'uscita del film che risale al 1985, le due attrici sono apparse insieme ad altri membri del cast in alcune occasioni speciali.

Nel 2005 Molly Ringwald e Ally Sheedy, che interpretavano rispettivamente Allison e Claire, sono apparse sul palco degli MTV Movie Awards insieme a Michael Hall e Paul Gleason. Cinque anni dopo, durante la notte degli Oscar del 2010, hanno reso omaggio al regista John Hughes, scomparso il 6 agosto del 2009, insieme a Michael Hall e Judd Nelson. Le due attrici sono anche apparse al SXSW Festival nel 2015 in occasione del 30° anniversario del film.