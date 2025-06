Brady Corbet: "Se Murnau fosse vivo oggi, utilizerebbe l'intelligenza artificiale"

Lunedì sera all'Aero Theater di Santa Monica, durante un Q&A con il provocatore francese Philippe Grandrieux, il regista di The Brutalist Brady Corbet ha lanciato una dichiarazione che farà certamente discutere: è favorevole all'uso dell'intelligenza artificiale nel cinema.

Mentre moderava l'evento, Corbet si è detto favorevole a dare ai registi l'accesso a ogni strumento disponibile, che si tratti di Hi-8, 65mm o, sì, anche dell'intelligenza artificiale. In quel momento, un solo spettatore ha applaudito. Gli altri sono rimasti in silenzio, incerti se avessero sentito male.

Corbet ha quindi rincarato la dose: "Murnau ha usato gli strumenti del suo tempo. Se avesse avuto l'intelligenza artificiale, l'avrebbe usata senza esitazione". Dalla sala si sono alzate alcune proteste. Corbet non ha fatto marcia indietro. Al contrario, ha fatto spallucce e ha risposto semplicemente: "È già tra noi".

L'intelligenza artificiale è già usata al cinema

The Brutalist: Adrien Brody e Alessandro Nivola in una foto

Basta scorrere le ultime recensioni di Sombre su Letterboxd per capire quanto questo argomento stia diventando radioattivo. Alcuni utenti definiscono i commenti di Corbet "un tradimento" e un altro lo definisce "un individuo dal basso quoziente intellettivo". Altri sono più filosofici. In ogni caso, il discorso su questo argomento continuerà.

The Brutalist: un'immagine del protagonista Adrien Brody

L'intelligenza artificiale nel cinema è un argomento scottante in questo momento. Un solo accenno e la temperatura nella stanza si abbassa. Per molti, non si tratta solo di preoccupazioni estetiche, ma anche di mezzi di sostentamento. L'IA ha avuto un ruolo significativo negli scioperi SAG-AFTRA del 2023 per un motivo. Gli artisti si sentono minacciati, e a ragione.

Tuttavia, l'osservazione di Corbet non è priva di fondamento. Gli strumenti si stanno evolvendo e molti di essi vengono già utilizzati silenziosamente dietro le quinte. Quindi non rimane che chiarire fino a che punto ci si può spingere con questo nuovo strumento tecnologico.

The Brutalist: un'immagine di Adrien Brody e Felicity Jones

L'uso dell'IA in The Brutalist

La decisione di utilizzare l'intelligenza artificiale è nata dall'esigenza di integrare una piccola parte delle capacità di Brody e Jones di parlare l'ungherese. "Sono madrelingua ungherese e so che è una delle lingue più difficili da imparare a pronunciare", ha detto il montatore di The Brutalist. Dávid Jancsó, che ha aggiunto: "È un linguaggio estremamente unico".

Il momento in questione è un segmento di circa due minuti del film in cui viene letta ad alta voce una lettera del personaggio di Brody alla moglie. La lettera viene letta per intero in ungherese e, secondo quanto riportato da TheWrap, nessun'altra parte della performance dell'attore è stata modificata o migliorata.