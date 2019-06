Bradley Cooper protagonista di Nightmare Alley, il film di Guillermo del Toro?

Bradley Cooper potrebbe essere il protagonista di Nightmare Alley, il nuovo film diretto da Guillermo del Toro, dopo la rinuncia alla parte di Leonardo DiCaprio.

L'attore di A Star Is Born sembra stia concludendo le trattative che precedono il possibile accordo con la produzione del film che verrà diretto da Guillermo del Toro, impegnato anche in veste di co-sceneggiatore in collaborazione con Kim Morgan. Il regista messicano si occuperà anche dei finanziamenti insieme a J. Miles Dale e TSG Entertainment, mentre Fox Searchlight ne ha acquisito i diritti mondiali.

Il film Nightmare Alley si baserà maggiormente sull'omonimo romanzo scritto da William Lindsay rispetto al film del 1947 prodotto da Fox e con protagonista Tyrone Power nel ruolo di un giovane criminale che stringe un'alleanza con una psichiatra più corrotta di lui. I due inizialmente lavorano insieme ingannando gli altri, ma la donna poi cambia le carte in tavola e inizia a manipolare il manipolatore.

Le riprese del film con Bradley Cooper dovrebbero iniziare in autunno e il Guillermo Del Toro starebbe individuando gli interpreti giusti per gli altri ruoli.

