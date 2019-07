Bradley Cooper: per Anna Wintour scarica Lady Gaga? La notizia scatena l'ironia del web

Bradley Cooper sta con Lady Gaga ma quando incontra Anna Wintour perde la testa e dimentica anche la bionda cantante, tutto questo a poche settimane dalla separazione dalla bellissima Irina Shayk. A New York sta davvero succedendo tutto questo? Le cose sono in realtà un po' diverse.

Se la scorsa settimana era stato In Touch a lanciare la bomba - subito smentita dai debunker - della convivenza di Bradley Cooper con Lady Gaga, ma senza fornire prove concrete della cosa, questa volta a scatenare i rumor sono state proprio delle foto: l'attore e la direttrice di Vogue America, Anna Wintour, sono stati fotografati insieme, abbracciati per strada nella Grande Mela. Per i pochissimi che non hanno molta dimestichezza con il mondo della moda: lei è stata l'ispirazione principale per il personaggio di Miranda Priestley (Meryl Streep) ne Il diavolo veste Prada. Se Bradley Cooper al momento è single - quando non è impegnato nella sua finta relazione con Lady Gaga -, Anna Wintour invece è molto sposata con il magnate delle telecomunicazioni Shelby Bryan.

bradley cooper and anna wintour are (allegedly!) dating and I am honestly floored pic.twitter.com/2bShaptDPd — 𝒥. 🦢 (@juxtapoe) July 20, 2019

A scatenare il gossip, oltre al fatto che al momento Bradley Cooper pare aver scalzato Brad Pitt e Leonardo DiCaprio dal podio nella classifica dei single più ambiti di Hollywood, è stata in realtà soprattutto la Wintour: possibile che proprio lei, sempre attenta alla propria privacy, si sia fatta beccare in atteggiamenti affettuosi con Bradley? I tabloid d'oltre oceano non hanno perso tempo e tra titoli con puntini sospensivi e titoli in cui campeggiava enorme la parola "love" in ogni sua declinazione, hanno cominciato a suggerire l'idea di un nuovo amore incontenibile. Differenza d'età, matrimoni ancora in piedi, lunghe relazioni con figli appena concluse, amorazzi con cantanti famose: niente di tutto questo ha resistito di fronte al succoso scoop. Purtroppo finto. Più o meno tutti sanno infatti che tra Bradley Cooper e Anna Wintour c'è da anni una bellissima amicizia: i due sono stati spesso fotografati insieme in eventi mondani ufficiali, senza mai sottrarsi all'occhio indiscreto di fotografi e cronisti.

Bradley Cooper and Anna Wintour are dating? Where was this good taste when he was directing A Star is Born? (Hey-o!) — Kyle Stevens (@cinementalist) July 22, 2019

L'evidente infondatezza del rumor non ha certo impedito la capillare diffusione in rete di quelle foto, ma, evidentemente, il caso del giorno ha scatenato la feroce ironia degli utenti. C'è stato chi si è chiesto come mai l'evidente buon gusto di Bradley in fatto di compagne, vere o presunte, non sia stato sfruttato per scelte migliori in A Star Is Born, per esempio. Ma l'attenzione si è concentrata soprattutto sull'outfit del divo. Trasandato, un po' appesantito, con baffi à la John Holmes, Bradley Cooper non è apparso certo in splendida forma e resta il mistero, per centinaia di persone su Twitter, sul perchè non abbia scelto anche solo un abbinamento cromatico differente per uscire proprio con la guru della moda internazionale (che era come sempre impeccabile).

E così qualcuno ha inventato la storiella che, tra tutte, potrebbe alla fine essere la più convincente: Bradley Cooper è l'amico ubriaco che soffre per la sua relazione appena finita e ne parla in continuazione, senza farsi mancare qualche lacrima, mentre Anna Wintour è l'amica sobria e anche un po' annoiata che pensa solo a quando le toccherà riaccompagnarlo a casa in macchina. Con tante risate di Irina Shayk.