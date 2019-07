Lady Gaga e Bradley Cooper vivono già insieme? Il gossip infiamma la rete

Per il magazine In Touch, Lady Gaga e Bradley Cooper vivrebbero già insieme a New York in casa di lui: il gossip ha fatto il giro del web in poche ore.

Lady Gaga e Bradley Cooper vivono già insieme? A diffondere il gossip è stato il magazine americano In Touch, che ha fatto esplodere la bomba a poche settimane dalla separazione dell'attore con la supermodella Irina Shayk.

Il tabloid non si è fermato qui, mettendo addirittura in copertina una foto enorme dei due abbracciati e una più piccola di un camion per traslochi che, per la redazione di In Touch, sarebbe la prova del trasferimento di Lady Germanotta nella nuova casa, a New York, di proprietà di Bradley Cooper. Il rumor ha fatto il giro del web in pochi minuti, supportato dalle parole di un presunto insider che avrebbe descritto la "nuova coppia" come molto affiatata e felice di poter vivere insieme, anche se all'orizzonte non ci sarebbe nè l'ufficializzazione nè, tantomeno, il matrimonio, soprattutto perchè entrambi hanno vissuto da poco la rottura di due relazioni importanti.

Cosa c'è di vero nel rumor? Davvero nulla, secondo GossipCop e altri siti web specializzati nella verifica dei pettegolezzi. Secondo i debunker americani, non ci sarebbe nessuna relazione tra Bradley Cooper e Lady Gaga. Quanto all'attendibilità della fonte In Touch, è lo stesso GossipCop a far notare come come solo due settimane fa un altro rumor lanciato dal magazine - Lady Gaga incinta dell'attore - era stato già smentito. Tanto più che molte fonti verificate e davvero vicine ai due avrebbero già più volte assicurato che tra di loro esiste solo una profonda amicizia e stima professionale.

Al momento, dunque, Bradley Cooper non starebbe vivendo a New York per Lady Gaga, ma solo per onorare l'accordo trovato davanti a un giudice con l'ex Irina Shayk per la custodia della piccola Lea de Seine: mamma e papà hanno deciso di vivere nella stessa città per non privare la piccola della presenza di uno dei genitori.