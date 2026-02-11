Irina Shayk: chi è la modella russa, ex di Bradley Cooper, che sostituirà Andrea Pucci a Sanremo 2026

Eravamo abituati a vederla, sorridente e statuaria, al fianco di Bradley Cooper. Adesso scenderà la scalinata dell'Ariston a fianco di Carlo Conti. Dopo l'uscita di scena tumultuosa del comico Andrea Pucci, sarà Irina Shayk ad affiancare Conti nella conduzione della terza serata di Sanremo, giovedì 26 febbraio.

Nata in Russia, a Emanzhelinsk, il 6 gennaio 1986, Irina Shayk, pseudonimo di Irina Valer'evna Šajchlislamova, è una super top model nota per essere stata la prima modella russa in assoluto ad apparire sulla copertina della prestigiosa rivista statunitense Sports Illustrated Swimsuit Issue nel 2011. È apparsa anche sulle copertine di riviste internazionali come Annabelle e Paris Capital. Nel 2016 ha preso parte allo show di Victoria's Secret. Oltre a qualche piccola apparizione in serie tv e video musicali, tra cui Power di Kanye West, ha affiancato Dwayne Johnson nel film del 2014 Hercules: Il guerriero.

Irina Shayk e Bradley Cooper ai tempi della loro relazione

La storia d'amore con Bradley Cooper

Dopo la relazione con Cristiano Ronaldo, conosciuto nel 2010 durante la campagna per Armani Exchange, nel 2015 Irina Shayk ha iniziato a frequentare l'attore Bradley Cooper. Dal loro amore, nell'aprile 2017 è nata la figlia Lea De Seine, che oggi ha otto anni. Pur essendo una delle coppie più paparazzate di Hollywood, Shayk e Cooper hanno cercato di mantenere il più possibile privata la loro relazione.

All'epoca lei dichiarò a Glamour UK: "Ho molti amici che condividono gran parte della loro vita privata su Instagram o sui social media in modo molto pubblico. Lo ammiro e penso che sia fantastico, ma credo che sia una questione di scelta personale. Dato che il mio lavoro mi richiede di essere in vista, ho deciso che la mia vita privata sarà tranquilla. Ecco perché si chiama privata, perché è qualcosa per te e la tua famiglia, e ne sono felice". La coppia si è separata nel 2019, ma di recente ha dichiarato di aver instaurato un buon rapporto nel condividere i doveri di genitori. Dal 2023 Irina Shayk sarebbe legata sentimentalmente a Tom Brady.

Perché Andrea Pucci ha abbandonato la co-conduzione di Sanremo 2026?

Irina Shayk è stata annunciata come co-conduttrice della terza serata di Sanremo 2026 dopo l'abbandono del comico milanese Andrea Pucci.

"È un grande onore co-condurre la 76/a edizione dell'iconico festival di Sanremo, accanto a Carlo Conti e a Laura Pausini! Vi ringrazio moltissimo per avermi chiamato! È un sogno che si avvera! Ci vediamo giovedì 26 febbraio". ha scritto la top model in una storia di Instagram.

Ma perché Pucci ha rinunciato alla vetrina sanremese? A detta del comico, nei giorni successivi all'annuncio, Pucci sarebbe stato "travolto da una forte ondata di critiche e attacchi personali, che, a suo dire, hanno coinvolto anche la sua famiglia". Le critiche alla scelta di Carlo Conti erano arrivate anche da parte dei parlamentari dem all'interno della commissione di vigilanza RAI e dal Codacons, che aveva minacciato ripercussioni in caso di volgarità o battute sessiste e razziste.

Fiorello imita Andrea Pucci: la gag che fa ridere più dell'originale

Chi condurrà le altre serate di Sanremo 2026?

Carlo Conti e Laura Pausini condurranno tutte le serate di Sanremo 2026 insieme ad altri co-conduttori che si alterneranno nelle cinque serate.