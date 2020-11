Brad Pitt vince la causa contro la donna truffata da un suo sosia

Una strana vicenda per Brad Pitt che ha vinto una causa mossa contro di lui da una donna qualche mese fa, truffata da un sosia dell'attore che le ha rubato ben 40.000 dollari dopo averle fatto numerose promesse anche di matrimonio.

Venezia 2019: Brad Pitt al photocall di Ad Astra

Kelli Christina, imprenditrice del Texas, ha intentato una causa contro Brad Pitt il mese scorso, accusandolo di non aver fatto abbastanza per proteggere i suoi fan dagli impostori sul web, come quello che l'ha truffata corteggiandola e promettendole di sposarla a nome della famosa star di Hollywood. Ma, per fortuna, il giudice ha sciolto la star da tutte le accuse, ritenendo il caso della donna senza merito.

Nei documenti, Kelli ha affermato che una persona si è finta Brad Pitt e l'ha contattata nel 2018 chiedendole di far parte a delle raccolte fondi per la Fondazione Make It Right di Brad Pitt, organizzazione no profit fondata dal Premio Oscar sulla scia dell'uragano Katrina. Dopo aver donato molti soldi, la donna ha poi scoperto di essere stata truffata e non contenta ha denunciato non solo l'accaduto ma anche il vero attore, che era totalmente estraneo all'accaduto.

In una mail a Page Six, rivista che ha pubblicato tutta la vicenda, Kelli Christina ha denunciato il fatto che Brad Pitt, quello vero, non ha mai risposto alle sue mail dove raccontava tutto: "Brad Pitt ha ignorato i miei problemi. L'ho contattato tramite ogni ente legato a lui, la sua organizzazione, la sua società di produzione, il suo avvocato, ma mi ha sempre ignorata."